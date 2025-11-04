La Policía Local de Valladolid registra 81 siniestros viales con patines eléctricos entre enero y septiembre de este año

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una campaña divulgativa destinada a informar a los ciudadanos sobre la nueva normativa que regulará el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. La iniciativa busca favorecer el conocimiento y el cumplimiento de las normas de circulación, reforzar la seguridad vial y promover una convivencia responsable entre peatones, ciclistas y usuarios de VMP.

Campaña en toda la ciudad

La campaña, que comienza esta semana, incluye la distribución de un díptico informativo con las principales normas que deberán cumplir los usuarios, como son el uso obligatorio de casco y de chaleco reflectante, la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil, el registro municipal de los vehículos y la prohibición de circular por las aceras.

Se instalarán carteles divulgativos en los centros cívicos, institutos, aparcamientos de bicicletas y zonas de gran afluencia, y los autobuses municipales de AUVASA colaborarán en la difusión con mensajes informativos en su flota.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado el carácter pedagógico y preventivo de la campaña: “La seguridad vial comienza con la información. Queremos que todos los ciudadanos conozcan las normas y las asuman como una responsabilidad compartida. Valladolid apuesta por una movilidad moderna y sostenible, pero también por una movilidad segura. El cumplimiento de la normativa es la mejor garantía para una convivencia pacífica en nuestras calles”, ha afirmado.

Preocupación por la creciente siniestralidad

El Ayuntamiento subraya la preocupación por el incremento de la siniestralidad vinculada a los vehículos de movilidad personal. Según los datos de la Policía Municipal, los accidentes con patinetes eléctricos pasaron de 70 en 2022 a 112 en 2024. En muchos de estos casos, los siniestros no solo afectan a los propios usuarios de los VMP, sino también a peatones y ciclistas, que en 2025 representan casi la mitad de los afectados.

Durante los tres primeros trimestres de 2025, la Policía Municipal de Valladolid ha registrado 81 siniestros viales con (VMP), de los cuales 12 requirieron atestado por implicar daños personales o materiales de consideración. El número de incidentes confirma la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de concienciación.

Aumentan las denuncias

En paralelo, se han formulado 431 denuncias relacionadas con la conducción de VMP. Destacan las 264 por circular por aceras o zonas peatonales, 76 por uso de auriculares y 49 por manipular el teléfono móvil. Además, se han tramitado 21 denuncias por consumo de alcohol y otras 21 por drogas, cifras que alertan sobre conductas de riesgo especialmente preocupantes entre los usuarios más jóvenes.

Como ha explicado el alcalde, “estos datos justifican una normativa que pretende ser protectora y busca garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y frenar una tendencia de siniestralidad que, pese a no ser letal, genera un impacto creciente en la convivencia urbana y la seguridad peatonal”.

“Esta campaña se vuelca en concienciar sobre la responsabilidad que conlleva circular en VMP y recordar que la seguridad comienza por el respeto a las normas. No es una norma restrictiva, es una norma protectora: protege a los usuarios del patinete y a todos los que comparten con ellos la vía pública”, ha indicado Carnero.

Periodo exclusivamente informativo

El alcalde ha recordado también que se trata de una campaña de carácter exclusivamente informativa, por lo que no se impondrán sanciones durante este periodo de adaptación y hasta el 1 de enero de 2026. El objetivo es facilitar que todos los usuarios conozcan las normas antes de su aplicación obligatoria.

Dirigida a los jóvenes

El alcalde también ha subrayado la importancia de implicar a los más jóvenes en el cambio cultural hacia una movilidad responsable: “Muchos usuarios de patinete son jóvenes, y esta campaña también se dirige a ellos. Queremos que comprendan que circular con un VMP exige prudencia, respeto y conocimiento de las normas. La seguridad vial no es una obligación ajena, sino una actitud que nos protege a todos, porque la campaña también busca concienciar a los conductores de patinetes de su vulnerabilidad en las calles”.

Atención a los ‘conductores tecnológicos’

La campaña hace hincapié en los llamados ‘conductores tecnológicos’, aquellos usuarios que combinan la movilidad con el uso de dispositivos electrónicos. El Ayuntamiento recuerda que está terminantemente prohibido manipular el teléfono móvil o portar auriculares (o cualquier otro sistema de comunicación como casco con Bluettooth o similares) mientras se conduce un VMP. Ambas prácticas distraen la atención y multiplican el riesgo de accidente. “Queremos que los nuevos conductores tecnológicos sean conscientes de que la conectividad no puede estar reñida con la seguridad. Patinetes eléctricos y otros VMP son medios de transporte modernos, pero requieren la atención total al entorno y el cumplimiento estricto de las normas”, ha precisado Carnero.

Colaboración con comercios y plataformas

El Ayuntamiento ha contado con la implicación de los establecimientos de venta de patinetes eléctricos de la ciudad y de su alfoz, que distribuirán los dípticos informativos entre los compradores. “Valoramos muy positivamente su colaboración, porque su papel es esencial en la difusión de las normas, recomendaciones y sanciones relacionadas con el uso de los VMP en Valladolid”, ha manifestado el alcalde.

La nueva ordenanza de movilidad incorpora además la creación de la plataforma digital ‘Valladolid Patinete Seguro’ (www.valladolidpatineteseguro.es), una web con la normativa detallada, zonas de circulación autorizadas, sanciones aplicables y un mapa interactivo que facilita la comprensión de las nuevas reglas.

El Ayuntamiento refuerza con esta campaña su compromiso con una movilidad más humana, segura y sostenible, donde la tecnología y la información se ponen al servicio de la seguridad ciudadana.