La cantera del sector primario en Castilla y León reivindica la calidad de vida del medio rural

La cantera del sector primario de Castilla y León reivindicó la calidad de vida del medio rural, ya que “quedarse en el campo tiene su recompensa”. Así lo manifestaron varios de los jóvenes premiados este miércoles por sus altas calificaciones en los centros de Formación Profesional Agraria de la Comunidad, en un acto en el que también animaron a otros castellanos y leoneses a seguir sus pasos bajo la promesa de unos estudios “especialmente beneficiosos” que conllevan multitud de salidas laborales, durante un acto presidido por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral

Tal es el caso de José Manuel Yagüez, natural de Astudillo (Palencia), y que a sus 21 años recibió con “ilusión” la noticia de su premio a la excelencia por el 8,5 de media obtenido en sus estudios de Grado Medio en Producción Agropecuaria que realizó en el Centro de Formación Profesional Agraria de Albillos (Burgos).

Allí llegó bajo la perspectiva de “conocer más sobre cosas que tenemos en el día a día” en el sector agropecuario, dado que su familia tiene una explotación de vacuno intensivo y él espera ampliarla a otros tipos de ganadería y agricultura, gracias a unos estudios “especialmente beneficiosos” que pidió a la Administración que siga impulsando, ya que “se aprende de todo: de ganadería, de agricultura, de alimentación y de una forma de vida”.

También procedente de una explotación ganadera llegó al Grado, en este caso Superior, de Ganadería y Asistencia Animal el joven Víctor Maldonado, procedente de San Martín del Obispo (Palencia), y que obtuvo la máxima calificación media posible al conseguir un 10.

Maldonado, que no se esperaba ni la calificación ni el premio, recordó que el sector ganadero permite “producir y ganar”, aunque matizó que es un trabajo “muy esclavo” que hace que haya “pocos jóvenes que quieren dedicarse a ello”. Por ello, pidió a las Administraciones Públicas que más que nuevas ayudas, eliminen la burocracia para intentar incorporar nuevos jóvenes porque aunque “hay poca gente que quiera ya seguir, el que tenga algo de esperanza que lo intente, porque gustándote, se puede”.

Esa idea sobre la satisfacción de trabajar en el campo fue repetida por varios de los premiados, como Hugo Martínez Montero, galardonado por su calificación en el Grado Medio en Producción Agroecológica que se imparte en el Centro de FP Agraria Viñalta de Palencia, y que animó a los jóvenes del medio rural de Castilla y León a decantarse por estos estudios ya que “no es un módulo difícil y aprendes muchas cosas que te pueden ayudar en tu día a día en la explotación”.

Unai Crespo, premiado por sus notas en el Grado Superior en Vitivinicultura de La Santa Espina, ha estado siempre vinculado al sector, pues su padre trabaja en Vegasicilia. “Yo estudié esto por mi padre, que lleva toda la vida trabajando en bodegas y es el que me animó para tener un futuro. Al final me acabó gustando, seguí con ello y disfruté el proceso al final”, comenta a Ical. Ve su futuro laboral con optimismo, pero sin dejar a un lado la formación, “sin quedarse quieto en el mismo sitio”, pues su objetivo es viajar y conocer otras bodegas y elaboraciones en el resto del mundo como enólogo.

Pasión frente a las dificultades

Y es que, pese a dificultades como el incumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, el exceso de burocracia que se amplía con la implantación del Cuaderno de Campo o la falta de relevo generacional ante un trabajo “muy sacrificado y poco valorado”, como explica la premiada por sus calificaciones en el Grado Superior de Paisajismo y Medio Natural, María Pinilla Martín, ella misma aboga por “quedarse” porque “la recompensa del campo es increíble, aunque no sea monetaria”.

“Ver cómo la naturaleza crece y cambia en todos sus estados, y disfrutar de la calidad de vida en el medio rural, que es mucho mejor que la de una ciudad, es increíble”, confiesa esta joven de 25 años, natural de Arroyo de Cuéllar, que espera continuar con su vida en el medio rural de Castilla y León, en concreto de la provincia de Segovia, y vivir “gracias a la agricultura”.

También apuesta por quedarse en su Cigales natal Alejandro Conde Díaz, premiado por sus notas en el Grado Medio en Aceite de Oliva y Vinos que cursó en La Santa Espina de Valladolid y con cuyo aprendizaje espera poder contribuir a que una Denominación de Origen como la de su localidad siga “creciendo y conociéndose más a nivel de todo el país”.

Sector forestal y ecuestre

Además de en agricultura y ganadería, los Centros de Formación Profesional Agraria de la Junta de Castilla y León también educan en otros ámbitos como el forestal, donde María Álvarez Gómez, de Fuentes Nuevas (León), obtuvo la nota más alta en el Grado en Gestión Forestal del centro de Almázcara, motivo que le llevó a sentir “orgullo” ante el premio porque “reconozcan el esfuerzo que haces cuando estudias”.

Natural de El Bierzo, María Álvarez reconoce su intensa vinculación “al mundo rural y la naturaleza”, y apuesta por continuar en su tierra, una vez acabada su formación en gestión forestal, para trabajar en “dar un impulso económico y cultural a la zona” y demostrar que “El Bierzo tiene mucho que ofrecer”.

También en el centro de Almázcara se formó y obtuvo su premio por sus calificaciones en el Grado Medio en Aprovechamiento del Medio Natural el joven Rubén Fernández Martínez, que considera “una oportunidad” que esta información se imparta para mostrar a los jóvenes que “en el sector forestal hay bastante trabajo” y es un entorno en el que “gusta estar”.

Por ello, anima a jóvenes como él a apostar por este tipo de estudios de Formación Profesional Agraria porque “si les gusta la agricultura, la ganadería, la caza o la pesca, es muy llenador estudiarlo y aprender, y además tiene salidas”.

En la misma línea se manifiesta Ángela Velázquez Vizcaíno, premiada por sus calificaciones en el Grado Medio en Actividades Ecuestres de Segovia, y que anima a los apasionados de los caballos como ella a que realicen estos estudios, porque “da muchísimas oportunidades a futuro” en multitud de ámbitos como la veterinaria, el deporte o la enseñanza ecuestre.

Por último, Luca Fuentes recibió su premio a la excelencia por sus calificaciones en el Grado Medio de Guía en el Medio Natural, un “orgullo” que agradece a sus docentes y compañeros, con los que conformó un “grupo muy bueno”. “Nos ayudamos entre todos y eso fue lo que hizo que sacara tan buena nota”, opina. Vaticina que trabajará el próximo verano en una empresa de campamentos y granja escuela en La Granja (Segovia), donde ya hizo las prácticas este 2025, pero la formación no se detiene, pues ya ha comenzado sus estudios del Grado Superior de la misma rama.

Ellos son la cantera del campo en Castilla y León. Una base preparada para dar el relevo y rejuvenecer el sector primario de la Comunidad.