Carbayo destaca el impulso municipal para garantizar los derechos de la infancia

El Ayuntamiento de Salamanca es un ejemplo a seguir en el desarrollo de políticas dirigidas a la prevención de la desprotección infantil, la promoción de sus derechos y el fomento de la participación en la vida social de la ciudad. Así lo ha destacado hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, durante el inicio de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.

El primer edil recordó que Salamanca ostenta el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia concedido por Unicef en el año 2016, renovado en 2021 y este año 2025. Este sello reconoce a los municipios comprometidos en la promoción e implementación de políticas municipales a favor de los derechos de los niños, promocionando su participación en todos los temas que les afectan, y fomentando el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa.

Carbayo reafirmó el compromiso municipal con garantizar todos los derechos de la infancia, en especial de aquellos menores en situación de desprotección y riesgo de exclusión social. En este sentido, resaltó el éxito de los servicios municipales especializados de apoyo a la familia, información y formación de las personas que desempeñan funciones paternales y maternales, a quienes también se facilita la conciliación familiar y laboral, con iniciativas como el Programa de Intervención con Familias, el programa Educar en Familia y la Escuela de Familia, con cerca de 500 padres y madres participantes, así como las ludotecas municipales, que aumentan en más de 600 las plazas durante el curso respecto al año pasado, para un total de 2.430 plazas, y en Navidad aumentarán en 176 plazas, hasta 618 en total, para dar respuesta a las zonas de acción social con más demanda.

También se colabora con la asociación Aprome para favorecer la protección de menores y con la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Cyberbullying (Ascbyc) para prevenir el acoso escolar. A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y de la Escuela Municipal de Igualdad el año pasado participaron 4.587 escolares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en talleres de abordaje de violencia entre iguales.

Todas estas iniciativas se concretan en el III Plan de Familia, Infancia y Adolescencia, con vigencia hasta este año 2025, del que ya se han ejecutado 85% de las acciones. La mayoría de las actuaciones recogidas en este Plan se realizan anualmente, por lo que a día de hoy tienen un cumplimiento parcial, previéndose el cumplimiento total a la finalización del año. Al mismo tiempo, ya se ha iniciado el trabajo técnico para la elaboración del IV Plan Municipal de Familia, Infancia y Adolescencia.

Certamen de dibujo, exposición y actividades en las ludotecas municipales

El Teatro Unicaja ha acogido la representación del espectáculo ‘Los Mussi’ a cargo de Teatro Tyltyl para cerca de 350 escolares y docentes de tercero a sexto de Educación Primaria y de Educación Especial de centros que han participado en el certamen de dibujo ‘Los Derechos de la Infancia’.

Previamente, nueve alumnas y alumnos recogieron un diploma acreditativo en representación de su colegio: Antonio Machado, Buenos Aires, El Camino, Francisco Vitoria, La Milagrosa, Nuestra Señora de la Asunción, Reina Sofía, San Juan Bosco y Santa Catalina.

Los bocetos de los once centros escolares participantes, 528 en total, se exponen en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’ hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La jornada culmina con la iluminación de la fuente de la Puerta de Zamora de color azul. Además, en los paneles luminosos de la ciudad se difunden mensajes de sensibilización relativos al Día Universal de la Infancia.

A mayores, durante esta semana el Ayuntamiento de Salamanca impulsa diferentes actividades en las ludotecas municipales, dirigidas principalmente a promover su desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, favoreciendo actitudes solidarias y de aceptación de la diferencia, fomentando la educación en los valores de la coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.