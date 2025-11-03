El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, volvió a defender la necesidad de negociar a dos bandas los Presupuestos 2026, ya que el PP y su formación son las únicas alternativas “claras” de Gobierno para la Comunidad.

En este sentido, argumentó que llegar a acuerdos entre los dos grandes partidos políticos es “entendible” y subrayó que dicha negociación no pretende la exclusión del resto de fuerzas políticas. “No puedo entender el enfado de los grupos minoritarios que quieren utilizar su cauce parlamentario y que nosotros estamos abiertos al mismo. Pero o gobierna el Partido Popular y se le da continuidad a 40 años de Gobierno o lo hace el Partido Socialista. Y en esa disyuntiva creo que todos tienen que ser plenamente consciente que esta es una realidad absolutamente incontestable", aseguró.

Por último, reiteró que Fernández Mañueco no quiere unos presupuestos sino que “quiere aparentar que los quiere”, y muestra de ello es que cuando recibió la carta para que procediera a negociar los mismos de forma bilateral entre PP y PSOE “se negó”. “Su respuesta fue una negativa a ponerse a trabajar y poder trasladar unas cuentas que permitan trasladar un proyecto político diferente”, sostuvo.