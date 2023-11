Carlos Pollán reivindica el proyecto de unidad nacional

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, reivindicó el proyecto de «unidad nacional», con motivo de la inauguración del 555 aniversario del matrimnio de los Reyes Católicos, en un acto celebrado en el Parlamento regional, y en el que han estado presentes también sus homólogas en Aragón, Marta Fernández y Comunidad Valenciana, Llanos Massó, así como el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo o el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, entre otras muchas autoridades e invitados.

Pollán ha destacado que el «sí quiero» de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón «fue la primera piedra de un proyecto de enormes proporciones y de unidad nacional», que tuvo como hitos «el fin de la Reconquista y el descubrimiento de América».

«La lección que debemos extraer aquí es que la historia de España no termina ni bien ni mal, sino que continúa, porque no ha hecho más que comenzar», para destacar que ante las peticiones de neutralidad institucional en sus intervenciones «ni vamos a callar, ni nos van a callar», para afirmar que estos momentos la «unidad de España se encuentra hoy bajo una serie amenaza» y ha añadido que «en tiempos de zozobra no conoce un remedio mejor que echar la vista atrás con la perspectiva de los siglos».

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha subrayado que la unión de los Reyes Católicos, el 19 de octubre de 1469, no es una «simple efeméride», ya que ha conformado «la moderna y actual sociedad» española, sustentada en «la audacia y el conocimiento».

Tras las alocuciones ha tenido lugar la primera d las dos ponencias previstas en el programa, a cargo de Javier Burrieza Sánchez, profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, que abordó el ascenso de Isabel de Castilla y su progresiva consolidación como una figura fundamental en el establecimiento de la monarquía moderna a partir de la unión entre las dos coronas, embrión de lo que, más tarde, constituiría España.

La influencia de la modernidad castellana en el Nuevo Mundo articuló la segunda ponencia, a cargo de la directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano y coordinadora y profesora de los grados en Arte e Historia de la Universidad CEU San Pablo, María Saavedra Inaraja, cuya línea de investigación pasa por los contactos con los pueblos indígenas y la conformación de la identidad iberoamericana durante la Edad Moderna.

Ha cerrado la jornada una actuación del grupo Yarus Grex, cuyos integrantes interpretaron melodías originales de los siglos XV y XVI.

Con esta jornada, se da un nuevo paso tras el convenio de colaboración que suscribieron el pasado 18 de octubre los presidente de las Cámaras aragonesa y castellano y leonesa, para conmemorar esta boda real y divulgar «el patrimonio material e inmaterial de ambas comunidades autónomas y su riqueza humana».