Carné Europeo gratis y durante un año para los jóvenes que lo tramiten entre hoy y mañana

Quienes tramiten el Carné Joven Europeo entre hoy y mañana, de 9 a 14 horas, en las secciones de Juventud en cada provincia, lo podrán adquirir de forma gratuita y durante un año. Además, los cien primeros podrán disfrutar de experiencias culturales y multiaventura, como estancias en albergues juveniles, entradas para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, rocódromo o teatro, entre otras.

Una oferta que lanza la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud, con la que pretende dar visibilidad a un carné que, para la Junta, es la puerta de acceso de los jóvenes a una vida cultural y deportiva activas, además de promover un turismo juvenil sostenible y un ocio responsable.

Así lo ha destacado este martes la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, durante la visita al parque de aventuras ‘El Amogable’, ubicado en la localidad soriana de Navaleno, donde está teniendo lugar un campamento para menores de entre 11 y 13 años organizado por la entidad Ymca, cuyo trabajo está centrado en mejorar la sociedad a través del desarrollo integral de la juventud y que lleva años colaborando con la Junta.

"El Amogable" es un parque de cuerdas adaptado a personas con movilidad reducida que pertenece a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que se está desarrollando este campamento privado.

De hecho, el de la Comunidad es un territorio muy cotizado para realizar actividades multiaventura que van más allá de las iniciativas públicas: entre junio y lo que va de agosto, han tenido lugar 3.252 campamentos privados con 222.098 participantes.

López anunciaba la gratuidad del Carné Joven Europeo durante un año para aquellos que lo soliciten entre hoy y mañana, de 9 a 14 horas, en las secciones de Juventud en cada provincia. Además, los 100 primeros van a tener una recompensa, ya que recibirán una experiencia gratuita, como una estancia en albergues juveniles, actividades multiaventura, entrada para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, rocódromo o teatro, entre otras.

Junto a esto, Estela López lanzó la campaña multimedia ‘Yo elijo Castilla y León’, mediante la que se da voz a jóvenes de distintos sectores y sensibilidades de la Comunidad que ponen rostro a diferentes acciones implementadas por la Junta en el ámbito de Juventud. Una campaña en formato vídeo que se distribuirá por las redes sociales de la Junta.