Carnero se compromete con los comercios de Valladolid afectados por obras

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes a los comerciantes de la calle Gamazo, a quienes ha anunciado un paquete de medidas de apoyo económico para paliar en cierta medida los perjuicios ocasionados por los seis meses de trabajos de renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de Aquavall en esa zona de la ciudad.

La intervención, considerada necesaria debido al grave deterioro y antigüedad de las canalizaciones (algunas con más de 100 años), ha afectado de manera prolongada a la movilidad y visibilidad de los establecimientos, así como a su actividad comercial habitual.

“Estas obras no son caprichosas, son imprescindibles para garantizar la seguridad del suministro y evitar averías futuras. Pero eso no nos impide ver las dificultades que han atravesado los comerciantes durante estos meses”, ha afirmado el alcalde.

Ante esta situación, se han puesto enmarcha ayudas directas para esos comercios minoristas afectados, de entre 300 y 400 euros al mes para cada uno de ellos (por cada mes en que la obra haya afectado a la actividad).

Resultarán beneficiarios los establecimientos minoristas y de servicios personales situados a pie de calle, con acceso directo desde la vía pública.

Para ello, desde Aquavall, se verificará la disminución de actividad mediante la documentación aportada por cada establecimiento, para garantizar que la ayuda sea justa y proporcional.

"No queremos que ningún negocio tenga que cerrar por una obra necesaria", decía el regidor, mientras recordaba que actualmente los comercios afectados pueden acogerse a bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y reducción en la tasa de terrazas en aquellos negocios que dispongan de ellas.

Impacto y alcance estimado

El Ayuntamiento prevé que puedan acogerse alrededor de 15 establecimientos situados en los tramos de la calle que han permanecido afectados por la obra.

Actualmente no hay programadas otras actuaciones de características y duración similares en la ciudad. No obstante, el Ayuntamiento se compromete a estudiar medidas equivalentes si en el futuro se diera una situación comparable.

Carnero aseguraba que el comercio local es clave en la identidad y vitalidad de Valladolid. "Su actividad genera empleo, cohesión social y mantiene la vida en las calles", afirmaba.

Así ha sido la actuación

La actuación ha contemplado la sustitución de las tuberías de abastecimiento en toda la calle Gamazo, renovando redes que habían llegado al final de su vida útil. También se ha llevado a cabo una ampliación y modernización de la red de saneamiento, adaptándola a las necesidades actuales de caudal y seguridad.

Carnero destacaba también que la intervención no solo mejora la seguridad de la red, sino que reduce significativamente la probabilidad de averías y cortes futuros, evitando obras repetidas en la zona en los próximos años.