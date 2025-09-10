La IV Carrera Inclusiva Aspaym por la Lesión Medular recorrerá el 21 de septiembre las calles de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, junto a Aspaym Castilla y León, organizan este próximo domingo, 21 de septiembre, la IV Carrera Inclusiva Aspaym por la Lesión Medular. La actividad contará como embajador con el atleta olímpico palentino Óscar Husillos.

La carrera se celebrará con criterios de accesibilidad universal, “asegurando que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda participar y disfrutar del deporte y el ocio en igualdad de condiciones”, tal y como explicaron desde la organización. Este evento deportivo cuenta con una marcha a de cinco kilómetros, así como carreras competitivas de cinco y diez kilómetros. Además, habrá carrera infantil gratuita competitivas y no competitivas en función de la categoría.

A las 10.30 horas se dará la salida a las carreras, con un coste de inscripción de diez euros, y la marcha, abierta a todos los públicos y pensada para que personas con y sin discapacidad participen juntas en un entorno accesible e inclusivo, tendrá un coste de inscripción es de 6 euros. Por último, las carreras infantiles, que no son competitivas, serán gratuitas. Las inscripciones están abiertas online en runvasport.es y se puede obtener toda la información en www.carrera.aspaymcyl.org.

La concejala de Deportes, Sandra González Morán, el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón, la delegada de Aspaym en Valladolid, Mar Matías, y el presidente de La Senda de Arroyo, Sebastián Nogales, hicieron un llamamiento a la participación en esta actividad que fomenta tanto la visibilidad de las personas con discapacidad como su derecho a disfrutar del deporte de forma integrada con el resto de la sociedad. “El domingo 21 tenemos una nueva oportunidad para estar presentes en el Parque del Socayo y hacer sentir nuestro apoyo al compromiso y a la labor de ASPAYM y trabajar por hacer accesible el ocio y el deporte”, asintió González Morán.

Por su parte, el director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón, indicó que el objetivo de esta carrera es “lanzar un mensaje muy claro: el deporte y el ocio deben ser accesibles para todas las personas, con independencia de sus capacidades. Que figuras como Óscar Husillos se unan a nuestra causa supone un respaldo enorme y una oportunidad para sensibilizar a toda la sociedad”.

Los beneficios recaudados, tal y como detallaron desde la organizació, se destinarán a ayudas para la adquisición de material ortoprotésico especializado para menores con discapacidad. “Aspaym Castilla y León diseña y crea, mediante impresión 3D, materiales educativos gratuitos para facilitar el aprendizaje y promover la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales en las aulas”, señalaron.