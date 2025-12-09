Carriedo defiende la competitividad con 3.700 millones de euros para 21.000 proyectos

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, subrayó hoy que la competitividad empresarial “va mucho más allá de las ayudas públicas”, aunque recordó el “importante esfuerzo” realizado por el Ejecutivo autonómico con 3.700 millones de euros en la presente legislatura para 21.000 proyectos en toda la Comunidad, aunque alertó de los riesgos internacionales para "una comunidad claramente exportadora”.

Carriedo señaló que, en el caso de Palencia, la cifra alcanza los 370 millones de euros destinados a cerca de 1.850 iniciativas empresariales, de las que 1.600 fueron ayudas financieras y 250 subvenciones directas a inversión, innovación, desarrollo e internacionalización.

Durante su intervención en el desayuno informativo ‘La competitividad de las empresas palentinas: Retos, oportunidades y ayudas’ en el Casino de Palencia, organizado por Diario Palentino, Carriedo enumeró los pilares que, a su juicio, refuerzan la competitividad como la apertura de mercados internacionales, la innovación, el emprendimiento, el suelo industrial (con nuevos desarrollos en Magaz de Pisuerga y Villamuriel), energía, formación de trabajadores, reducción de trámites administrativos y bajada de impuestos “sin mermar la calidad de los servicios públicos”.

El consejero resaltó la diversificación productiva de Palencia, con automoción, bienes de equipo y agroalimentario, entre otros, y su carácter “claramente exportador”, ya que en el último año la provincia vendió al exterior por valor de 3.300 millones de euros, cuatro veces más de lo que importó, lo que generó un saldo comercial positivo de 2.400 millones.

Sin embargo, alertó de un contexto internacional más complejo con subida de aranceles, conflictos geopolíticos y problemas de crecimiento en algunos de los principales mercados clientes de Castilla y León y Palencia. “Nunca es bueno que tus clientes tengan dificultades de crecimiento”, advirtió Carriedo, que llamó a “movilizarnos todos” ante estos nuevos desafíos para mantener la senda de crecimiento de la economía provincial y autonómica.