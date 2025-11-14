Cascajares unen fuerzas con Vallkirias Pisuerga mediante su pavo de acción de gracias

La empresa Cascajares presentó hoy en Valladolid su tradicional pavo asado al estilo americano, que este año se ha elaborado en colaboración con la asociación Vallkirias Pisuerga, formada por mujeres que han superado un cáncer de mama. La iniciativa, vinculada al Día de Acción de Gracias, une gastronomía y solidaridad en un proyecto que busca dar visibilidad al trabajo de esta asociación vallisoletana y apoyar su actividad deportiva.

Como parte de esta colaboración, Cascajares ha donado a las Vallkirias un barco y su remolque, con el objetivo de facilitar su participación en entrenamientos y competiciones de Dragon Boat, modalidad de piragüismo que ayuda a mejorar la recuperación física y emocional de las mujeres que han pasado por un cáncer de mama.

En la presentación de esta colaboración, celebrada en La Leyenda del Pisuerga de Valladolid, participaron el presidente y fundador de Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, la presidenta de las Vallkirias Pisuerga, Nachi García Iglesias, y la concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa conjunta.

Jiménez Rodríguez-Vila subrayó que este proyecto “representa el verdadero espíritu del Día de Acción de Gracias, una fecha para compartir y agradecer, y una oportunidad para unir la gastronomía con la solidaridad”. Por su parte Nachi García Iglesias agradeció el apoyo de Cascajares y destacó que esta ayuda supone un impulso muy importante para su asociación. “Somos muy afortunadas. Hemos pasado un trance malo, pero estamos recibiendo cariño por todos los lados, algo increíble que no pensábamos en ningún momento”, subrayó la presidenta de la asociación.