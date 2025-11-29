Castilla y León acelera su transformación digital

Castilla y León refuerza las ofertas de formación en nuevas tecnologías dentro del programa CyL Digital con el objetivo de acelerar la transformación tecnológica del medio rural y asegurar que la digitalización llegue a todos los rincones de la comunidad, y que tanto las zonas urbanas como los pequeños municipios puedan avanzar con las mismas oportunidades hacia un entorno cada vez más digitalizado.

Para ello, se ha diseñado una oferta de 253 acciones formativas presenciales, de las cuales 128 se desarrollarán en los Centros Asociados del medio rural, consolidando una red que ya alcanza las 338 sedes en todo el territorio.

Esta programación, que se completa con 125 cursos en los Espacios CyL Digital de las capitales de provincia y 16 actividades online, refuerza el compromiso de la Junta con un acceso equilibrado y equitativo a la formación digital, independientemente del lugar de residencia.

Los cursos están diseñados para responder a las necesidades reales de la ciudadanía rural, desde personas mayores o desempleadas hasta autónomos, profesionales y pequeñas empresas. La oferta incluye formación básica -como el uso de aplicaciones sanitarias o banca online- y contenidos más avanzados relacionados con redes sociales, inteligencia artificial o herramientas digitales emergentes, incluyendo el manejo de sistemas como Chat GPT.

La programación de este mes está disponible en la página web del programa CyL Digital, www.cyldigital.es.

Además, la Junta continúa impulsando la acreditación oficial de competencias digitales mediante la plataforma TuCertiCyL, que este mes convoca 23 pruebas de certificación entre los niveles básico e intermedio. Esta acreditación supone un impulso especialmente relevante para quienes buscan mejorar su empleabilidad o fortalecer sus proyectos profesionales en el medio rural. Las convocatorias pueden consultarse en la página web www.tucerticyl.es.

El modelo CyL Digital Rural

La apuesta por el medio rural se materializa también en la expansión del modelo CyL Digital Rural, que cuenta con cinco aulas móviles totalmente equipadas para desplazarse por los municipios de las nueve provincias. Estas unidades permiten instalar espacios formativos temporales que acercan la tecnología a ciudadanos que, por distancia o limitaciones de acceso, no podrían asistir a los centros habituales.

Completan esta estrategia los ‘Demo Days’, talleres exprés en los que los participantes pueden descubrir herramientas digitales que facilitan gestiones cotidianas, mejoran la comunicación o apoyan la actividad emprendedora y profesional, especialmente relevantes en entornos rurales donde la digitalización supone una oportunidad de futuro. Las Demo Days de diciembre están publicadas en la web www.cyldigital.es/demo-days.

CyL Digital se ha consolidado como una red estable y en crecimiento. Desde su creación, suma más de 141.000 usuarios presenciales y 78.000 participantes online, con más de 22.000 actividades presenciales y 3.100 cursos en teleformación desarrollados hasta la fecha.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la modernización del medio rural, avanzando en una estrategia centrada en lo que realmente importa: gestionar, ofrecer resultados y ampliar las posibilidades de futuro para todos los ciudadanos de Castilla y León, vivan donde vivan", asegura el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.