Castilla y León no aceptará ningún "cupo separatista" en el futuro modelo de financiación que el Gobierno presentará en enero

"En Castilla y León no aceptaremos en ningún caso que se incluya un cupo separatista en el nuevo sistema de financiación autonómica". Así lo ha asegurado este lunes el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid, después de que la ministra de Hacienda avanzara que el Gobierno de España presentará el nuevo modelo en los próximos meses.

El también portavoz de la Junta insistía en que lo que tiene que primar en ese nuevo sistema es el interés de todos los españoles y, por tanto, no cabe negociar un modelo de financiación "exclusivamente" con partidos separatistas y luego "querérselo aplicar al resto de comunidades autónomas".

Carriedo reconocía que este asunto fue al que más tiempo se dedicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra Montero anunció a los consejeros que “en enero, o a más tardar en febrero”, el Gobierno presentará una propuesta para la reforma de financiación autonómica.

"Nosotros le hemos pedido alguna información adicional, alguna aclaración y, sobre todo, hemos insistido en la necesidad de garantizar la igualdad entre todas las comunidades autónomas, la suficiencia de los recursos, la solidaridad y la multilateralidad", apuntaba el consejero, para quien "lo que es de todos tiene que negociarse entre todos".

Respecto a la condonación de la deuda a todas las regiones, Carriedo reiteraba la posición de la Junta de que se trata de algo "perjudicial" para Castilla y León, y que, además, sienta un "grave precedente" ya que se hace exclusivamente para contentar a una serie de socios separatistas que mantienen la actual legislatura mientras dure.

"Tanto un asunto como el otro no es más que un pago de un precio político, el pago del alquiler del palacio de la Moncloa", finalizaba.

Más recursos

Por otr lado, Castilla y León percibirá en 2026 en recursos del sistema de financiación 10.223 millones de euros, un 7,5 por ciento más que en el anterior ejercicio, una cifra que supone un “récord”, según informó el Ministerio de Hacienda. La cifra se detalla entre los 9.568 millones de las entregas a cuenta, que crecen un 6,7 por ciento, y los 655 de la liquidación de 2024.

Se trata de una revisión favorable para las arcas autonómicas, debido “al buen comportamiento de la economía española”, que “evidencia”, informó el Ejecutivo central, el “compromiso” con las comunidades autónomas, que “son las encargadas de garantizar a la ciudadanía el despliegue de las políticas sociales y de acceso a la sanidad, la educación o las prestaciones por dependencia”.

Además, tal y como anunció en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la senda de déficit autonómica para el periodo 2026-2028 permitirá a la Comunidad contar con un margen fiscal de 256,7 millones.

En total, el conjunto de las comunidades autónomas percibirán 157.730 millones el próximo ejercicio en ese concepto, por lo que se bate un nuevo récord en los recursos que reciben los territorios. La cifra es un siete por ciento superior a la que les fue comunicada a los gobiernos autonómicos en julio pasado.

A esta revisión de las entregas a cuenta, de las que se ha informado a cada ejecutivo autonómico de manera individualizada, se le suma la previsión de liquidación para 2024. Uniendo ambas cifras percibirán 170.300 millones de euros en recursos del sistema de financiación.

María Jesús Montero también trasladó el margen fiscal del que dispondrán gracias a la senda de déficit planteada en su subsector para el periodo 2026-2028. Un plan por el que su objetivo de déficit para los próximos tres años será del -0,1 por ciento. Esto significa que “no tendrán que hacer esfuerzos extra en ese trienio una vez alcancen sus objetivos”. Esto permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio.

El beneficio de esta senda para Castilla y León será de 82,1 millones en 2026, que la autonomía podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población. En 2027, el margen fiscal subirá a los 85,6 millones y en 2028, alcanzará los 89. En total, cumplir con este objetivo de déficit permitirá a la autonomía disponer de 256,7 millones de euros extra que “podrá destinar al Estado del Bienestar”.

Estas medidas, apuntó Hacienda en un comunicado recogido por Ical, son “coherentes con el apoyo constante del Gobierno progresista a las comunidades”. Así, durante la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo “mantuvo inalterables las entregas a cuenta en ese ejercicio pese a la caída del PIB, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación”. También mencionó la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros “para hacer frente a las consecuencias de la Covid y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación”.