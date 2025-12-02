Castilla y León avanza hacia una Administración cercana, comprensible y más accesible

Castilla y León reafirma su compromiso con el español y con una lengua que sea entendible por todos. Desde hace años, el Gobierno regional mantiene una apuesta clara por la comunicación accesible, incluyendo entre sus herramientas institucionales la adopción del lenguaje claro y la lectura fácil.

«La comunicación pública es una herramienta esencial de cohesión social, y promoviendo un lenguaje claro, adaptado y accesible mejoramos la calidad del servicio y reforzamos la legitimidad de la administración», aseguraba ayer el presidente Fernández Mañueco, tras firmar junto al el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz, un acuerdo para reforzar el uso del lenguaje claro y accesible en la Administración autonómica, a través de la incorporación del Gobierno autonómico en la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Castilla y León se suma así a la red internacional impulsada por la RAE, que agrupa a instituciones públicas y entidades de todo el ámbito hispanohablante.

Un foro que pretende integrar las iniciativas existentes y cuantas puedan surgir en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a comprender las leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia social, a fin de avanzar con más eficacia en múltiples acciones de gran beneficio para toda la comunidad.

La Junta se compromete a colaborar activamente con la RAE en la puesta en marcha de todas las medidas necesarias para cumplir los compromisos adquiridos, desarrollar proyectos conjuntos y avanzar en la implantación progresiva del lenguaje claro en los servicios públicos de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico ha sido reconocido recientemente porque su página web institucional figura entre las más accesibles del ámbito público, tras un análisis realizado por el Observatorio de Accesibilidad Web.

Este reconocimiento subraya la apuesta del Gobierno de Mañueco con la inclusión digital y la eliminación de barreras informativas, haciendo sus contenidos más intuitivos y comprensibles para todos los usuarios, especialmente para personas con discapacidad, dependencia o con mayores dificultades de acceso.

Además, desde la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), la formación permanente de los empleados públicos incluye cursos de comunicación clara para mejorar las competencias de redacción, estructuración y presentación de contenidos en un lenguaje sencillo y accesible, tanto en entornos digitales como en comunicaciones internas o externas.

Esta formación resulta especialmente útil para mejorar la atención a colectivos que pueden encontrar mayores dificultades de comprensión, como las personas mayores o quienes presentan diversidad funcional, según informan fuentes del Gobierno regional.

Una Escuela ofrece temarios adaptados en lectura fácil para las convocatorias de empleo público dirigidas a personas con discapacidad, garantizando que quienes optan a plazas reservadas puedan prepararse con materiales comprensibles.

Y una estrategia que, según la Junta, no responde sólo a un criterio pedagógico o técnico, sino también y sobre todo a un compromiso institucional con la inclusión y con la igualdad de oportunidades de todas las personas.