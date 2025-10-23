El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha participado este jueves en el ‘Foro Autonómico: La Era de la Digitalización Territorial’, en Madrid, donde ha defendido que la inteligencia artificial y la tecnología cuántica representan “los verdaderos tesoros digitales de nuestro tiempo”, tanto por su capacidad para modernizar la Administración como para generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

Durante su intervención ha explicado que la Junta trabaja en proyectos innovadores como el análisis inteligente de documentos o el orquestador de modelos de lenguaje, que permitirán agilizar trámites, optimizar los servicios públicos y ofrecer una Administración más sencilla, eficiente y cercana al ciudadano.

También ha puesto en valor el papel del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) como eje de una estrategia integral que sitúa a la Comunidad en la vanguardia cuántica nacional, además de iniciativas como Quantum Spain, Cinderella o Q-CAYLE.

"Castilla y León avanza en el desarrollo de infraestructuras de computación y comunicación cuántica, reforzando la ciberseguridad y la investigación en colaboración con universidades, empresas y centros tecnológicos", finalizaba Ortega.