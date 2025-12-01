Castilla y León busca ampliar inversiones en Argentina

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, afronta la última parte de su viaje institucional a Argentina, más económica y comercial que estos días atrás, donde se ha reunido con los castellanos y leoneses residentes en el exterior que forman parte de las casas de la comunidad en tierras argentinas.

Así, Blanco va a mantener dos encuentros con responsables de otras tantas grandes empresas que cuentan con una fuerte presencia tanto en la comunidad como en el país hispanoamericano, a quienes trasladará las ventajas de continuar invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en Castilla y León.

En primer lugar, se va a reunir con el CEO de Vivunt Pharma en el país, Mario Galliano, con quien va a analizar las actividades y proyectos del grupo farmacéutico en la Comunidad, así como la posibilidad de continuar intensificando esa relación económica con Castilla y León. Esta compañía tiene una planta activa en Villadangos del Páramo, en León.

Posteriormente, va a visitar la factoría que la multinacional española Gestamp Automoción tiene en Buenos Aires junto a la directora corporativa de Asuntos Institucionales, Mireia Arroyo de la Parte, y el CEO Mercosur de Gestamp, Miguel Ángel Vicente, entre otros responsables de la compañía. Actualmente, este grupo empresarial tiene dos fábricas en Castilla y León, una en Dueñas (Palencia) y otra en Burgos.

Además, está previsto otro encuentro con la Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, una entidad que integra a emprendedores con estrecha relación con la Comunidad y cuya creación se impulsó hace 18 años desde la Consejería de Economía. Estas agrupaciones —también hay Acyle activas en México o Chile, entre otras— colaboran con la Junta a través de su participación en misiones comerciales o programas de financiación. La vicepresidenta quiere trasladarles la importancia de seguir fortaleciendo una relación económica ya de por sí estrecha y de seguir difundiendo el talento castellano y leonés en un país tan vinculado a España como es Argentina.

La vicepresidenta, además, se ha reunido con el embajador de España en la República Argentina, Joaquín María de Arístegui y, posteriormente, con el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao.