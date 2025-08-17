Castilla y León consolida su auge en innovación y en tecnología

Castilla y León continúa con su escalada y crecimiento tanto en innovación cono en esfuerzo tecnológico. Así lo certifica la Comisión Europea que señala que la comunidad castellano y leonesa es la que mayor incremento en innovación ha realizado en los últimos siete años, con un 20,3 por ciento de aumento y la primera en su rendimiento en el Indicador de Ventas de Innovaciones entre 241 regiones europeas.

Además, es la tercera comunidad autónoma española e innovación sobre cifra de negocio y se sitúa en el tercer lugar en desempeño innovador respecto a la media europea.

Otro de los datos relevantes en este informe destaca que mantiene el quinto puesto en términos de esfuerzo tecnológico y en gasto en I+D por habitante y que ha aumentado en un 11,2 por ciento el gasto en I+D, pasando de los 867 millones a los 964 en el ejercicio de 2023, lo que además sitúa la contribución de la comunidad en el global nacional en el 4,3 por ciento.

También se pone énfasis en la contribución de los sectores empresarial y universitario al gasto interno en I+D. En relación al pasado año, se han experimentado avances tanto en el gasto en I+D como en el personal por mil habitantes. En concreto, el esfuerzo tecnológico en Castilla y León asciende al 1,36 por ciento en un escenario en que la región ha mostrado también cifras muy positivas de PIB, aumentando casi un 9 por ciento.

Las empresas de alta y media-alta tecnología de Castilla y León realizan un esfuerzo destacado en el gasto en I+D empresarial, según los indicadores de alta tecnología correspondientes a 2023 publicados por el INE, que revelan que el porcentaje de gasto en I+D de las empresas aumenta en la Comunidad un 13 %, de 519,3 a 588,2 millones de euros, consolidándose como el motor de la I+D en Castilla y León.

Su peso sobre el total del gasto en I+D asciende al 61 por ciento, 4,7 puntos porcentuales por encima de la media nacional en 2023, que se sitúa en el 56 por ciento.

Universidades

El gasto ejecutado en I+D por el sector universidades ha aumentado un 7,5 por ciento, de 272,17 a 292,7 millones de euros. Su peso sobre el total del gasto en I+D se coloca en el 30,4 por ciento en 2023. El peso de este sector de universidades en Castilla y León sigue siendo mayor que en el conjunto de España en 4,9 puntos.

Más mujeres

Por último, aumenta el personal dedicado a I+D en Castilla y León hasta las 11.741 personas en el año 2023. Crece también el número de mujeres entre el personal en I+D, alcanzando un 43,3 por ciento en Castilla y León, lo que supone 2,4 puntos por encima de España (40,9 por ciento). En el sector universidades de Castilla y León este porcentaje supera el 50 por ciento desde el año 2022,sobrepasando en 3,6 puntos el promedio en España.