Castilla y León destinará 114 millones de euros para las zonas afectada por los incendios

Un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta aprobó hoy un “ambicioso paquete de ayudas” para las zonas afectadas por los incendios, dotado con 114 millones ampliables, con 45 medidas, estructuradas en tres bloques.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy ayudas directas para las personas afectadas por los incendios, que cifró en 500 euros por familiar evacuada y 5.500 por empresa o negocio, y compensaciones por viviendas, edificaciones, cosechas, animales y otros bienes perdidos, y ayudas de hasta 185.000 euros por casa afectada por las llamas.

El presidente garantizó que agilizarán al máximo estos apoyos aunque algunos se deberán desarrollar y acordar con los sectores afectados, como las agroganaderas. Al respecto, anunció que la consejera de Agricultura, María González Corral, se reunirá con las opas la semana que viene para precisar algunas de ellas.

El máximo responsable de la Junta aseguró que dentro de un segundo bloque, se iniciará de inmediato la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, tanto las ambientales, como las agrarias, las hidráulicas, las de transporte, y culturales, junto a la recuperación de hábitats y restauración vegetal de áreas quemadas.

Por último, la tercera pata incluye un programa de intervención especial en Las Médulas para recuperar lo dañado y dar un nuevo impulso y dar una proyección de futuro a este Bien Patrimonio de la Humanidad.