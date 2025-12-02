Castilla y León gana población empujada por la inmigración

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, Castilla y León sigue gannado habitantes gracias sobre todo al impulso de la inmigración.

Y es que según datos del censo publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la comunidad cuenta con 2.401.221 habitantes en 2025, lo que supone un aumento del 0,4 por ciento respecto a la cifra de 2024, con 9.539 personas más.

El INE constata que la Comunidad cuenta con el censo de 2025, con 2.198.052 ciudadanos nacionales, lo que representa una pérdida del 0,4 por ciento respecto a la lista de 2024, con 9.495 menos.

Por el contrario, el censo de extranjeros de este año arroja un total de 203.169 personas, con un importante avance del 10,3 por ciento, y 19.034 individuos más.

El informe revela que en la Comunidad viven 1.182.898 hombres, que aumentan respecto a 2024, un 0,5 por ciento, frente a las 1.218.323 mujeres, que suben un 0,3 por ciento respecto al año anterior.

Los varones nacionales (1.081.522), se contrajeron un 0,5 por ciento, mientras que los foráneos (101.375) aumentaron un 11,9 por ciento. Las féminas españolas (1.218.323), se contrajeron un 0,4 por ciento, mientras que las foráneas (101.793) se elevaron un 8,8 por ciento.

Cabe destacar que la media de edad en la Comunidad, siempre según el censo, es de 48,61 años en 2025, frente a los 48,49 del ejercicio anterior, con un dato para los hombres de 47,24 años, frente a los 49,94 para las mujeres.

Por grupos quinquenales de edad, el más numerosos es el de personas de entre 55 y 59 años, con 191.538 individuos, seguidos estos por lo de entre 65 y 69 años, con 189.779; y los de entre 50 y 54, con 187.805. En la base de la pirámide poblacional, reflejo de la baja natalidad, los de entre 0 y 4 años suman 69.030, y los de entre cinco y nueve años, 88.441. En el extremo opuestos, hay 66.852 de 85 a 89 años; 44.161 de 90 a 94; 13.615 de 95 a 99; y 1.999 de 100 y más años.

Por provincias, Zamora es la única que pierde población, un 0,4 por ciento, hasta los 165.564 habitantes. Por el contrario, aumenta más el censo en Segovia, un uno por ciento, hasta 158.251; seguida por Burgos, un 0,8 por ciento, con 362.663; Valladolid, un 0,7 por ciento, con 528.644; Palencia, un 0,4 por ciento, con 158.702; Salamanca, un 0,3 por ciento, con 328.446; Ávila, un 0,2 por ciento, con 160.738; y Soria y León, un 0,1 por ciento, en ambos casos, con 90.183 y 448.030 habitantes, en cada caso.