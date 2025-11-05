Castilla y León intensifica la lucha contra la soledad no deseada

La Junta de Castilla y León continúa intensificando la lucha contra la soledad no deseada es un objetivo prioritario. Después de casi tres años de vigencia del ‘Plan de Acción’ para paliar estas situaciones, tan extendidas que están consideradas como ‘la epidemia del siglo XXI’, el Ejecutivo autonómico continúa incrementando los recursos para ayudar a un colectivo compuesto, esencialmente, por personas mayores. De este modo, en próximas fechas va a lanzar la ‘Enac’, una plataforma informática en la que se integrarán, en tiempo real, todas las ayudas, recursos y apoyos para los ciudadanos castellanos y leoneses que vivan en un contexto de soledad no deseada o aislamiento social, así como todas las actividades de envejecimiento activo y saludable de todo el territorio que desarrolle cualquier administración pública o entidad del Tercer Sector.

La vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, lo ha anunciado durante la jornada sociosanitaria ‘Miradas de la soledad’, del Grupo Senda Castilla y León, al que ha agradecido su compromiso con paliar una realidad cada vez más presente en la sociedad.

De hecho, de las situaciones de soledad no deseada, que afectan especialmente a las personas mayores, se derivan graves consecuencias relacionadas con la salud mental, como la depresión y la ansiedad, pero, además, implica un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una disminución de la esperanza de vida. Este complejo problema se extiende exponencialmente entre una población envejecida como es la castellana y leonesa, donde el 26,3 % de las personas mayores de 65 años viven solas. Dos de cada tres, además, son mujeres. Todo ello en una Comunidad en la que el 47,3 % de la población vive en un medio rural altamente disperso.

Durante el acto, se han celebrado varias mesas redondas alrededor de esta problemática social en la que han participado, además de profesionales especializados de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, otras personalidades del ámbito académico y social. Allí, Isabel Blanco ha explicado que la línea estratégica que articula las políticas en este ámbito es el mencionado ‘Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025’, cuya vocación es prevenir que se sigan reproduciendo este tipo de escenarios. Para ello, la Junta destina 100 millones de euros distribuidos en un amplio catálogo de recursos y servicios como la ‘Red Amiga’, el teléfono ‘Cerca de ti’, los podcast del ‘Club de los 60’, la iniciativa ‘Cerca de ti Navidad’ u otras acciones como el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’—premiado por el Grupo Senda en 2023— o el fomento del asociacionismo. Siempre desde una perspectiva rural, con el apoyo de las nuevas tecnologías y considerando la soledad no deseada como una necesidad con entidad propia, lo cual otorga pleno derecho para acceder al sistema de Servicios Sociales.

La vicepresidenta ha realizado un balance del Plan, el cual cumple su vigencia este año, y cuya implementación ha arrojado resultados altamente positivos. Durante este periodo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha logrado, en primer lugar, integrar la atención a la soledad no deseada en el Sistema de Servicios Sociales autonómico, para que estas personas puedan acceder a un amplio catálogo de recursos aunque no sean usuarias de estos servicios o no tengan otras necesidades sociales.

Además, la Junta ha desarrollado un eficaz sistema de información, detección precoz, valoración y atención a este colectivo, el cual se lleva a cabo junto a las entidades del Tercer Sector. Se trata de una acción coordinada que se lleva a cabo mediante la ‘Red Amiga’ o el teléfono ‘Cerca de ti’. Ligado a esto, se encuentra el tercer gran avance del Plan de Acción, el cual ha consistido en dotar a todos los servicios de atención a las personas mayores de una perspectiva de detección y atención a las personas que viven en estos contextos. De este modo, se han adaptado los recursos existentes, como los equipos Epap —para la promoción de la autonomía personal— de los centros de acción social, cuyo personal se ha especializado en atender situaciones de soledad severas. Actualmente, el sistema cuenta con 35 equipos que en 2024 atendieron a 1.868 personas —la mayoría mujeres con una media de 62 años—, de las que el 40 % ha recibido una intervención específica por soledad. También se han adecuado servicios como la Teleasistencia Avanzada —de los 62.000 usuarios, 33.000 viven solos—, el de ayuda a domicilio, la prestación del asistente personal y el resto de las actividades destinadas al fomento del envejecimiento activo, con la creación, en este caso, de los ‘Espacios de encuentro’ en los entornos rurales. Todos ellos incluyen acciones o actividades dirigidas a acabar con esta realidad y a paliar sus consecuencias.

‘Red Amiga’

La ‘Red Amiga’ es un instrumento impulsado por la Junta para la detección precoz, identificación, análisis y acompañamiento de personas en situación de soledad no deseada y a la que ya se han sumado 81 organizaciones, además de la propia Consejería y la Red de Federaciones Provinciales de Jubilados y Pensionistas, que aglutina alrededor de 1.500 asociaciones y cuenta con más de 135.000 socios, la mayoría residentes en municipios de menos de 5.000. Esta iniciativa, que ya tiene dos años de vida, también trata de facilitar las relaciones interpersonales a las personas mayores de Castilla y León.

A través del soporte de la ‘Red Amiga’, además del papel técnico de detección y acompañamiento y las labores de sensibilización e información que realizan las entidades del Tercer Sector —Lares, Acalerte, Cermi, Afacayle, Intras, Once, Plena Inclusión, Cruz Roja, CAS, Cáritas, Fademur, Asde, Codeder o ACDR Tierra de Campos—, las asociaciones de jubilados y pensionistas llevan a los entornos rurales actividades de fomento del envejecimiento activo y saludable que intensifican las relaciones entre personas mayores e intergeneracionales.

En el seno de la Red también se ha elaborado la ‘Guía de actuación frente a la soledad no deseada y el aislamiento social’, en la que también han participado las corporaciones locales y la Consejería de Sanidad, disponible en la web de la Junta.

Teléfono ‘Cerca de ti’

El número de teléfono gratuito 900 264 812 es una de las vías de contacto de las personas que se sienten solas y no lo desean. De este modo, los profesionales al otro lado de la línea pueden identificar los casos y ajustar los apoyos necesarios, así como realizar un seguimiento individualizado para comprobar que el usuario logra superar la situación.

Desde que echó a andar, el 18 de diciembre de 2023, el personal especializado ha atendido 1.324 llamadas, de las cuales 656 trataron sobre cuestiones específicas de la soledad no deseada. El resto de las personas que se pusieron en contacto con el servicio se interesaron por otros recursos relacionados con los servicios sociales. En total, se ha atendido a 852 personas —más de 400 al año—, de las cuales 699 recibieron atención y asesoramiento y 153 precisaron de ayuda directa, de las que el 87 % se derivó a las actividades de los centros de día, entidades de la ‘Red Amiga’ u otras organizaciones. El resto acudió a los servicios sociales de los ayuntamientos.

Espacios de encuentro

La Junta de Castilla y León puso en marcha los denominados ‘Espacios de encuentro’, lugares dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y, por tanto, al fomento de las relaciones interpersonales. En total, se dispone de 80 de estos espacios, de los cuales 40 están gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas y otros 40 se ubican en los centros de día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En lo que respecta a los espacios que gestiona la Red de Jubilados, se han realizado 182 talleres en lo que va de 2025, en los cuales han participado 2.432 personas. También se han impartido 243 charlas para 4.200 personas. En cuanto a los centros de día con unidades de atención social, tienen 123.000 socios y una participación de aproximadamente 12.000 personas al año en actividades relacionadas con la comunicación y ruptura del aislamiento social. Estos espacios de la Junta están especializados en castellanos y leoneses que viven una situación de soledad no deseada más severa.

Podcast del ‘Club de los 60’

Junto a los codiciados viajes, dentro del ‘Club de los 60’ se llevan a cabo distintas actividades para fomentar el envejecimiento activo y luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Entre ellos, se encuentran los podcast del ‘Club de los 60’, programas de alrededor de 20 minutos, plenamente accesibles tanto en formato audio como vídeo, dirigidos por la periodista jubilada Concha Chamorro y que, además de ofrecer información sobre temas muy variopintos, como el abordaje de la soledad, la dependencia, timos y estafas, hábitos saludables, tecnología, etc., también brindan compañía y conexión con el mundo exterior.

‘Cerca de ti Navidad’

Este periodo navideño, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vuelve a ofrecer a aquellas personas que vayan a pasar las fiestas en soledad un hueco en la mesa de las residencias de mayores de titularidad autonómica. Aquellos que lo deseen, no sólo podrán comer y cenar en Navidad, Año Nuevo, Nochebuena y Nochevieja, sino que también tienen la posibilidad de participar en las actividades que se organicen durante la tarde, todo ello gratuitamente. Una iniciativa que se organiza en colaboración con las entidades locales y los centros de acción social —Ceas— en la que han participado 62 personas en las últimas dos navidades.

Otros recursos

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también apoya la puesta en marcha de proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector relacionados con la soledad no deseada y el aislamiento social a través de las subvenciones del 0,7 % del IRPF para fines sociales. Este año se financian 17 iniciativas de 12 entidades en los que participarán más de 3.000 personas, por un valor de 1,8 millones de euros. Además, en el programa ‘A gusto en casa’ se llevan a cabo actuaciones específicas para atender estas situaciones, puesto que, de las 5.523 personas atendidas, el 27 % viven solas.

Pero para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Acción y ejecutar todas las medidas con eficacia y calidad, la Junta ha llevado a cabo un gran proceso formativo del personal: un total de 425 profesionales han adquirido los conocimientos específicos necesarios para llevar a cabo su actividad en los diferentes programas, como también sucede en la prevención de conductas suicidas, área en el que se han formado 376 profesionales de residencias, centros de día y entidades de la ‘Red Amiga’. Cabe mencionar, además, que los profesionales cuentan con un ‘Banco de buenas prácticas’ en la web de la Junta de Castilla y León.