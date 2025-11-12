Castilla y León, líderes en enoturismo, gracias a la Junta y a las Rutas del Vino de Castilla y León

Castilla y León lideró la oferta de turismo enológico a lo largo de 2024, al recibir 624.460 visitantes, lo que supuso un crecimiento del 3,8 por ciento más de la mano de la Junta y las nueve Rutas del Vino existentes en la Comunidad.

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió un encuentro profesional, de la mano de la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, junto al apoyo del Gobierno regional, con el objetivo de consolidar a Castilla y León como destino enoturístico de referencia, tanto nacional como internacional.

El Informe de Visitas a Bodegas y Museos de Rutas del Vino de España, elaborado por ACEVIN y referido al pasado año 2024, registra a nivel nacional 3.036.878 visitantes, un 2,2 % más que el año anterior. En cuanto a la repercusión económica del enoturismo, se vuelve a superar los 100 millones de euros, llegando a 112.299.907 millones de euros, un 9,91 % más respecto al año anterior.

Castilla y León es la comunidad que más Rutas del Vino aglutina, con un total de nueve de las 37 rutas nacionales, que recibieron en 2024 a 624.460 visitantes, un 3,8 % más que el año anterior.

La distribución de visitantes por rutas en Castilla y León fue la siguiente: Arlanza (113.704), Arribes (3.227), Bierzo (7.402), Cigales (15.249), Ribera del Duero (381.083), Rueda (38.509), Sierra de Francia (5.822), Toro (58.807) y Vino de Zamora (657).

El director general de Turismo, Ángel González, ha subrayado “la importancia de las rutas del vino y del enoturismo dentro de la oferta turística de Castilla y León, con un crecimiento del 3,8 % el pasado año, lo que nos sitúa como líderes a nivel nacional, tanto en número de visitantes como en número de rutas del vino certificadas”, destacando además “el valor de la colaboración público-privada y del trabajo conjunto de las nueve rutas para fortalecer la promoción del territorio bajo una marca común, capaz de atraer a nuevos visitantes y consolidar el liderazgo enoturístico de la Comunidad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, Miguel Ángel Gayubo ha recordado que “unidos somos más fuertes, y es fundamental defender la diversidad y la grandeza que ofrece Castilla y León, convertida en un atractivo recurso turístico a nivel internacional”.

La jornada, que ha incluido un workshop profesional y una presentación del destino, ha sido el culmen de un intenso programa de trabajo de varios días en el que una veintena de agentes han recorrido las diferentes rutas para conocer de primera mano su riqueza, diversidad y gran potencial turístico para ofrecer experiencias auténticas, sostenibles y de alta calidad.

Viaje de familiarización

Desde el pasado domingo 9 de noviembre y a lo largo de tres días, los profesionales han podido conocer de primera mano el patrimonio natural, histórico, cultural, gastronómico y tradicional que caracteriza cada una de estas zonas vitivinícolas, comprobando el enorme potencial del enoturismo como motor de desarrollo rural, cohesión territorial y promoción del turismo de calidad. En este viaje de familiarización han participado un total de veinte agencias de viajes nacionales, especializadas en turismo cultural, enogastronómico y de experiencias a medida, entre ellas reconocidas firmas del sector del lujo, el turismo receptivo y los viajes temáticos.

A través de este tipo de iniciativas profesionales, así como la reciente presentación a operadores y prensa especializada que se realizó la semana pasada en Madrid, la Asociación Rutas del Vino de Castilla y León se consolida como una herramienta de promoción enoturística que une los intereses de las nueve rutas del vino de la Comunidad e impulsa el trabajo conjunto, la excelencia del servicio y la visibilidad de las zonas de producción.

Una muestra más del compromiso con la cooperación entre instituciones, empresas y territorios y la promoción conjunta de Castilla y León como tierra de vino, auténtica y hospitalaria.