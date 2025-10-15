Castilla y León, de la mano con Portugal para activar el turismo

Municipios de Castilla y León y de Portugal celebrarán los fines de semana, desde el día 1 del próximo mes de noviembre hasta el 8 de diciembre, las II Jornadas Gastronómicas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la frontera’, organizado conjuntamente por la Junta y las regiones Norte y Centro del país vecino.

“Una de nuestras tareas es acabar con las fronteras. Creo que las fronteras son las cicatrices de la Historia. Hay guerras, desavencencias cruentas. En el mundo de la la Lengua, la Literatura, el patrimonio, la gastronomía y la enograstronomía somos los vasos comunicantes que vamos por debajo de las fronteras y nos entendemos a uno y otro lado”, recalcó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

“Nos entendemos porque buscamos el entendimiento, no el conflicto. Las personas comunes, a uno y otro lado de la frontera, busca el entendimiento. El concepto de ‘macrorregión’ hispano-lusitana es de mucho alcance, donde debemos crear un espacio de fraternidad y de entendimiento, precisamente, porque somos diferentes”, subrayó.

Las II Jornadas Gastronómicas ‘Cruzando La Raya. Sabores de la frontera’ se celebrarán durante las comidas y cenas, de viernes a sábado, y comidas del domingo, salvo descanso del restaurante.

“Estas jornadas son una excelente oportunidad para descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa, a nivel turístico y gastronómico y, también, a nivel etnográfico y patrimonial. Es un periodo estratégico para combatir la estacionalidad turística y dinamizar la economía local en esta zona de interior”, aseguró.

“Colaboración institucional”

“Las Jornadas son un ejemplo de colaboración institucional entre Turismo de Porto e Norte, Turismo do Centro de Portugal y Turismo de Castilla y León para consolidarse como una cita estable en el calendario gastronómico transfronterizo, atrayendo visitantes, potenciando la identidad compartida y fortaleciendo los lazos culturales y económicos entre ambos territorios”, añadió.

Gonzalo Santonja hizo estas declaraciones en el Ayuntamiento de Fermoselle (Zamora), adonde acudió para la intervenir en la presentación de las Jornadas, que incluirán una exposición etnográfica en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), rutas en moto, una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal y un concierto que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá en la Catedral de Miranda do Douro.

“Yo prefiero hablar de ‘repoblación’ que de ‘despoblación’ porque nos fija un horizonte de trabajo, en vez de un horizonte de lamentos, con los que no se va a ningún sitio”, consideró el consejero.

El acto contó también con la participación del alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo; el presidente de Turismo Porto e Norte de Portugal , Luis Pedro Martins, y el presidente de Turismo del Centro de Portugal, Rui Ventura.

Los establecimientos participantes ofrecerán un menú completo basado en recetas tradicionales de La Raya, con “libertad para reinterpretarlas” de forma clásica o contemporánea.

Los menús se acompañarán con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Trás-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro, así como de otras figuras de calidad. Asimismo, se podrán presentar platos individuales, “siempre que mantengan coherencia” con el recetario tradicional.

Las Jornadas están vinculadas al Plan de La Raya de la Junta de Castilla y León, con un presupuesto de más de 90 millones de euros en seis años para 175 municipios de Salamanca y Zamora y que pretende fomentar el desarrollo económico, la cohesión territorial y el asentamiento poblacional mediante inversiones en infraestructuras, apoyo al emprendimiento y cooperación transfronteriza con Portugal.

En Castilla y León, las provincias de Zamora y Salamanca contabilizan 349 kilómetros de línea fronteriza y cerca de 40 municipios rayanos. En Portugal, los distritos de Bragança y Guarda suman más de 50 ‘freguesias’ en esa misma línea divisoria. La influencia de La Raya va mucho más allá, extendiéndose en Castilla y León a la totalidad de los territorios de Sanabria, Alba y Aliste, Sayago, Campo de Vitigudino, Ledesma o Ciudad Rodrigo y, en la zona portuguesa, a Trás-os-Montes y Beira Interior.

Programa de actividades

Además de las jornadas gastronómicas, se ha elaborado un amplio programa de actividades culturales y turísticas para “invitar a los asistentes a vivir una experiencia completa”, que abarque cocina, cultura, patrimonio e historia de La Raya.

Del 1 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026, la ermita de San Sebastián en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) acogerá la exposición ‘Cruzando la Raya. Etnografía de la Frontera’, con fondos de los museos etnográficos de Miranda do Douro y de Zamora, además de aportaciones de la Región Centro de Portugal y colecciones particulares.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre se realizarán varias ‘Rutas Moteras: Cruzando La Raya, Rutas de la Frontera’ con propuestas por la provincia de Zamora-Región Norte de Portugal y la provincia de Salamanca-Región Centro de Portugal, con la colaboración del motoclub La Leyenda Continúa, de Castilla y León, junto con Abutres do Douro, de Portugal.

El 22 de noviembre se celebrará, en el convento de San Francisco de Alcañices (Zamora), la Mesa Redonda ‘Cruzando La Raya. Cultura de la Frontera, sobre el devenir histórico y la relación de España y Portugal y el 29 de noviembre, a las 17.00 horas (hora portugesa) y 18.00 horas (hora española), en la Catedral de Miranda do Douro,un quinteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá el concierto ‘Cruzando La Raya. Música en la Frontera’.