Educación
Castilla y León ofrece estabilidad al personal investigador
La Junta asigna más de 2,2 millones de euros para integrar a una quincena de investigadores de prestigio en el sistema científico de la comunidad
El Ejecutivo autonómico rafirma su compromiso con el personal investigador en todas las etapas de su carrera científica, incluyendo la fase doctoral y la de investigador distinguido, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para este gremio tan importante en la comunidad.
Y es que este lunes, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge hoy una nueva convocatoria de la Consejería de Educación para el programa ‘Andrés Laguna’ por el que las universidades públicas de Castilla y León y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contratarán, para sus centros e institutos ubicados en Castilla y León, a 15 investigadores doctores de reconocido prestigio internacional.
A esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de algo más de 2,2 millones de euros podrán acceder aquellos científicos que hayan obtenido una puntuación igual o menor a 82 puntos en la convocatoria para la obtención del certificado R3 como investigador establecido en el año 2024. La duración de los contratos será de tres años como máximo y cada ayuda puede ascender a los 150.000 euros para los tres años de contrato. Los interesados pueden presentar su solicitud del 12 al día 30 de enero en la sede electrónica de la Administración autonómica o en el Portal de Educación . Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea.
De este modo, la Consejería de Educación alcanza un doble objetivo, tanto mejorar el acceso al empleo al fomentar la contratación estable y por tiempo indefinido de personal investigador, simplificando los incentivos para lograr este fin; como por la retención de la excelencia y talento en la Comunidad, impulsando la investigación de calidad, facilitando el perfeccionamiento profesional, el retorno de científicos que trabajan fuera, la movilidad y la contratación de capital humano de alto nivel.
✕
Accede a tu cuenta para comentar