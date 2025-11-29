Castilla y León paga rápido y con agilidad los anticipos de la PAC

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha propuesto pagos de los anticipos de la PAC al 93 por ciento de las solicitudes de agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Castilla y León se mantiene así entre las primeras comunidades autónomas en ejecutar estos abonos desde el inicio del periodo de anticipos habilitado por la normativa europea, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre.

El director general de la PAC, Ángel Gómez, detalla que los anticipos abonados hasta el momento, que suman 587 millones a 51.706 agricultores y ganaderos, incorporan casi todas las intervenciones de ayudas directas.

Entre ellas se encuentran la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, el complemento para jóvenes agricultores, los ecorregímenes aplicados a pastos permanentes, tierras de cultivo y cultivos leñosos y las ayudas asociadas tanto por superficie como dirigidas a los sectores ganaderos.

Solo quedan pendientes las ayudas asociadas al cebo de terneros que requieren disponer de la relación de animales sacrificados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. Esta información se cerrará a comienzos de febrero de 2026.

En los tres pagos realizados se ha podido incluir el 93% de las solicitudes presentadas gracias a la realización de los controles exigidos por la normativa europea, tanto administrativos como por monitorización y sobre el terreno, de tal forma que solo quedan pendientes correcciones detectadas en la ejecución de los controles.

Una vez completada esta fase, el siguiente paso será la propuesta del pago del saldo de la campaña 2025, que se realizará a mediados del próximo mes de diciembre lo que permitirá abonar el 90% del importe total previsto para esta campaña.

Rapidez en los pagos

Esta gestión ágil y eficiente es posible gracias al desarrollo de aplicaciones informáticas propias de la Consejería, a la coordinación con las entidades colaboradoras en la tramitación de la solicitud única y a la calidad de los datos registrados, lo que reduce errores y facilita una tramitación más fluida, según destaca Gómez.

El modelo sitúa a Castilla y León entre las comunidades con mayor nivel de ejecución en el pago de anticipos. De hecho, aunque la Comunidad representa alrededor del 18% del total de las ayudas FEAGA en España, sus pagos ya suponen el 25% del total nacional, siete puntos por encima.

El director general reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con la negociación del próximo marco de la PAC 2028-2034, en el que Castilla y León defenderá el mantenimiento, como mínimo, de un nivel equivalente de apoyo.