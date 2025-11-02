Castilla y León se prepara para lo que le viene los próximos días

Los castellanos y leoneses ya no saben muy bien que prenda sacar para salir a la calle. Y es que en una semana, han pasado de la manga corta, al paraguas y ahora llega el frío, con lo que los ciudadanos se preparan para comenzar a encender las calefacciones y sacar del armario la ropa de abrigo. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo 2 de noviembre es el descenso notable de temperaturas mínimas en el sur y este de la Comunidad.

Además se anuncian en el noroeste y norte montañoso, intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo al inicio del día. En el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en montaña de madrugada y algunas precipitaciones débiles. Tampoco se descartan brumas y nieblas matinales en la meseta, así como viento de oeste y noroeste, disminuyendo al final a norte, flojo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán en descenso que puede ser notable en el sureste, y máximas en ligero descenso en montaña y sin cambios en el resto. También se prevén heladas débiles en zonas de montaña, sobre todo del noroeste.

Las temperaturas mínimas en las ciudades de Castilla y León oscilarán entre los tres grados de Burgos y Soria; los cuatro de León, Palencia y Valladolid; los cinco de Ávila, Salamanca y Segovia; y los siete grados de Zamora.

Por su parte, las máximas en las capitales de provincia de la Comunidad se situarán entre los 14 grados de Ávila y Segovia; los 15 de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Soria; los 16 de Valladolid; y los 17 grados de Zamora.