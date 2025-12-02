Castilla y León reduce el paro en más de 5.000 personas el último año

Castilla y León mantiene su buena tendencia en el empleo y reduce el paro en más de cinco mil personas respecto a noviembre del pasado año. Concretamente, 5.125 parados menos que hace un año.

Si bien, supone una rebaja porcentual del 4,8 por ciento, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23 por ciento.

Castilla y León cerró el mes de noviembre con 101.603 parados registrados, lo que supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03 por ciento respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77 por ciento, hasta los 2.424.961 desempleados.

El paro subió respecto a octubre en todas las provincias salvo en Salamanca (-57), y lo hizo especialmente en León, que sumó 523 parados más que el mes anterior; y lo hizo especialmente en el sector servicios, con 862 desempleados más.

Igualmente, ha empezado diciembre con 6.349 cotizantes menos a la Seguridad Social, que situaron a la comunidad de nuevo por debajo del millón de afiliados, con 996.795, los segundos peores indicadores autonómicos sólo por detrás de Baleares.

Los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, indican que Castilla y León fue la segunda autonomía con un aumento relativo mayor de paro en noviembre, solo por detrás del Islas Baleares, donde el desempleo se disparó un 9,15 por ciento.

En España, el desempleo se redujo en 18.805 personas en noviembre, respecto al mes anterior, y se situó en 2.424.961; mientras que El mercado laboral perdió 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado.