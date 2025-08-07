Castilla y León sigue ganando población

Buenas noticias para Castilla y León que, poco a poco, sigue ganando población.

Al menos así se desprende del último informe elaborado por el Instituo Nacional de Estadística (INE) correspondiente al segundo trimestre de este año, hasta julio, en e lque se revela que la comunidad cuenta con 3.561 habitantes más, un 0,15 por ciento de incremento respecto al primer trimestre del año, lo que eleva la cifra de población hasta los 2.406.016 habitantes.

De esta forma, Castilla y León mantiene su tendencia positiva en cuanto a población y, en relación con los datos registrados hace un año, ha incremento en un 0,5 % sus habitantes, con 14.331 más a 1 de julio de 2025 de los que había en la misma fecha del pasado 2024.

La población de España aumentó en 119.811 personas y se situó en 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo en la serie histórica, con un incremento en todas las comunidades autónomas siendo Aragón (0,91 %), Comunidad Valenciana (0,50%) y Baleares (0,42%) las que experimentaron las mayores subidas.

En el conjunto del país, en términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 508.475 personas.

Salvo Zamora y León, que registran descenso, el número de habitantes ha crecido en todas ellas en el segundo trimestre del año, y también en relación a los datos de julio de 2024.

Zamora ha registrado una caída generalizada, de modo que sus 165.331 habitantes son 133 menos de los que contabilizados en abril, y 452 menos de los que tenía hace un año.

Mientras que León también ha perdido población con respecto a abril, con 447.666 habitantes que son 181 menos que en el pasado trimestre, pero ha crecido en 561 en relación con hace un año.

Más extranjeros

El incremento de la población responde a un aumento de los habitantes de origen extranjero.

Así, la comunidad contaba a fecha 1 de julio de 2025 con 293.753 habitantes nacidos en el extranjero, frente a los 287.017 del 1 de abril, lo que supone 6.736 más.

En términos interanuales la cifra de extranjeros ha crecido en 28.331 personas, pues hace un año se contabilizaban 265.422 extranjeros .

Las nacionalidades más numerosas son la colombiana (1.700), la venezolana (1.110) y la peruana (940).