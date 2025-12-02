Castilla y León, a la vanguardia en tecnología de drones

La Universidad de Burgos (UBU) avanza en su compromiso con la tecnología más avanzada y pone en marcha un Laboratorio de Drones, una unidad de investigación conjunta para el desarrollo de prototipos y tecnología vinculada a vehículos aéreos autónomos.

Se trata de un proyecto único entre las universidades públicas españolas que abordará encargos europeos, el desarrollo de empresas emergentes tecnológicas y la formación de talento.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presidido hoy el acto de inauguración de esta unidad (JRU Drones) que busca posicionar a la comunidad como un referente de innovación y desarrollo industrial en este tipo de vehículos aéreos no tripulados.

El laboratorio, que cuenta con un apoyo económico de 700.000 euros de la Junta y pretende impulsar nuevas tecnologías, el emprendimiento y atraer proyecto en el ámbito de la tecnología de drones, ha explicado ante los medios la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García.

"La tecnología de drones juega un papel esencial en el desarrollo de sectores como industria, defensa, agrícola, logística y energía, en materias como la agricultura de precisión, la detección temprana de incendios forestales, la seguridad civil, la edificabilidad o el control de territorios de forma automática o semiautomática", destacaba la consejera.

Además, señala que se tratq de una tecnología transversal que afecta a los materiales avanzados, específicamente en el aligeramiento de esas estructuras para aumentar el tiempo de vuelo", según apuntaba el rector de la UBU, José Miguel García, quien insistía en que su aplicación en tecnología electrónica, aprendizaje, autoaprendizaje, junto con la inteligencia digital, ofrece posibilidades infinitas.

La idea del Laboratorio de Drones surgió hace un año, aproximadamente, y el proyecto ha contado con una primera ayuda de 218.000 euros de la Junta de Castilla y León para el equipamiento, a la que se sumarán otros 500.000 euros en breve para avanzar en investigación, creación y fabricación de prototipos.

La consejera explicaba que esta iniciativa nace con espíritu colaborativo con otras universidades y centros académicos, y que es "importantísima" para situar a Castilla y León como un referente en la tecnología de drones, además de permitir el desarrollo de empresas emergentes y retener talento.

Y es que una de las singularidades del JRU DRONES es su carácter colaborativo, ya que investigadores de la Universidad de Burgos y del resto de universidades de Castilla y León trabajarán conjuntamente para ampliar la oferta de servicios y acceder a proyectos de gran envergadura en colaboración con el tejido productivo.

En este sentido, las inversiones en equipamiento permitirán, también, ofrecer formación especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de drones, además de servicios de apoyo para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido.

"Con este esfuerzo se atiende una demanda industrial vital, pues se estima que el sector necesitará miles de profesionales en los próximos años", decía García, para quien Castilla y León estará preparada para atender esa demanda y liderar el desarrollo del sector con talento y oportunidades de futuro, especialmente para los más jóvenes.