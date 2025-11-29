La Catedral de Burgos luce las polémicas puertas de Antonio López

El museo de la catedral de Burgos exhibe desde este sábado las controvertidas puertas de bronce diseñadas por el pintor y escultor Antonio López, que las ha definido como una mezcla de lo cotidiano, plasmado en las dos puertas laterales, y lo sobrenatural, que preside un relieve de Dios padre en la doble hoja de la puerta central.

"Han sido seis años de su vida muy interesantes e importantes en la ejecución de este trabajo en el que ha habido luces y sombras”, decía el artista manchego, que ha tratado de evadirse del movimiento crítico que ha forzado que las puertas no se instalen, al menos por el momento, en la fachada principal de Santa María para la que fueron concebidas, ha sido el encargado de defender el complejo escultórico en el acto de inauguración celebrado hoy.

"Si la obra es buena da un poco igual el sitio, y si no es buena, también", señalab a los medios antes de presentar al público esas tres grandes puertas de bronce, diseñadas para conmemorar los 800 años de la catedral (1221-2021), y que con algo de retraso han quedado expuestas en el museo catedralicio.

El artista manchego reconocía que “le ha gustado verlas aquí”, sy destacaba que tienen una espiritualidad que puede equivaler a un sentimiento religioso.

Las puertas de Antonio López se inauguraroncon un acto en la capilla de los Condestables de la Seo y quedarán expuestas en el Museo de la Catedral a partir mañana domingo, quedando integradas en la visita turística al templo. Desde ese día y hasta el 5 de diciembre, y desde el 9 hasta el 19 de diciembre, se ofrecerá una visita gratuita para ver las puertas y que los burgaleses y todos los visitantes del templo puedan conocer y apreciar la belleza de esta obra de arte. Después de esos días, las puertas quedarán integradas en la visita turística al templo.

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta; el arzobispo emérito de Burgos, Fidel Herráez; el deán-presidente del Cabildo Metropolitano, Félix José Castro; el autor de la obra, Antonio López, y el coordinador general del proyecto, Gonzalo Jiménez, presentaron en sociedad unas puertas que “enriquecen” el patrimonio artístico de la Catedral.

Antonio López ha explicado que el encargo, que han costado 1,2 millones de euros -el 87% pagado por el Cabildo de la Catedral y el resto por varios empresarios- fue un reto porque se salía de su trayectoria, vinculada a lo cotidiano, a su familia, la ciudad y su entorno, plasmados desde un punto de vista figurativo.

"Ha sido un encargo de una envergadura enorme, que no hubiera realizado de otra manera", ha admitido, tras recordar que desde hace miles de años, desde la época egipcia, los artistas han vivido de los encargos y de la obra religiosa, pero la realidad actual es distinta, y más para un pintor figurativo.

El resultado es un conjunto escultórico compuesto por dos puertas laterales, de dos toneladas de peso cada una, y una central de dos hojas, de cuatro toneladas y seis metros de altura, que representa tres momentos de la tradición cristiana.

La puerta de La Anunciación es la dedicada a la Virgen María adolescente, mientras que la de La Encarnación se dedica al Niño Jesús, y en ellas se representa también el jardín del edén, una bandada de estorninos que recuerda al Espíritu Santo, y un relieve que representa la Catedral de Burgos.

En el centro, la puerta de La Creación, con un gran rostro de Dios, un hombre y una mujer, y que pese a sus grandes dimensiones es fácil de abrir y cerrar, como ha demostrado el propio artista bromeando con los medios, y probando la efectividad del sistema de rodamientos que las soporta.

El museo catedralicio, ubicación provisional

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha recordado que el emplazamiento de las nuevas puertas en el museo de la catedral será provisional aunque por tiempo indefinido, sin que desistan de su intención de que acaben ubicando en la portada de Santa María.

Ha expresado su deseo de “ver la acogida que tienen y, llegado el momento, realizar un proyecto con una valoración de impacto patrimonial para solicitar a las autoridades la instalación de las puertas en el lugar para el que han sido diseñadas, aunque sin prisa”.

Críticas y riesgo para el Patrimonio Mundial

El conjunto escultórico se encargó para que la catedral dispusiera de un testimonio para la posteridad del VIII centenario, y aunque el proyecto se presentó en 2020 no fue hasta principios de 2021 cuando surgieron las primeras críticas, con una campaña de recogida de firmas que sumó 80.000 apoyos.

Expertos en arquitectura, arte o historia, entre otros, firmaron un manifiesto contrario a su colocación en la fachada principal del templo, que derivó en la creación de una plataforma que sigue activa; y hubo rechazo de entidades de patrimonio relevantes como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Icomos, el organismo asesor de la Unesco para temas de patrimonio, emitió un informe desfavorable y recomendó al Cabildo, de manera reiterada, que buscara otra ubicación; incluso la Unesco avisó de que podría estar en riesgo la declaración del templo como Patrimonio de la Humanidad.

Con todo ello, el Cabildo optó por plantear varias alternativas a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que finalmente autorizó su instalación en el museo catedralicio, aunque el Cabildo confía en que cuando la sociedad vea las puertas, se valorará su riqueza artística y patrimonial.