La Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas acogen el ciclo de Navidad Polifónica organizado por el Ayuntamiento de Salamanca

Este jueves dará comienzo una nueva edición del ciclo de Navidad Polifónica organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. En esta ocasión participarán un total de dieciocho agrupaciones corales que intervendrán en los quince conciertos programados entre el 11 y el 21 de diciembre.

La Catedral Vieja acogerá doce de estos conciertos, con dos actuaciones programadas cada día, una a las siete y otras a las ocho y media de la tarde. Este jueves será el turno para la Coral Annuba y el Parentum Chorus. El viernes 12 de diciembre actuarán el Coro Contrapunto y el Coro Tomás Luis de Victoria. El domingo 14 de diciembre están programados los conciertos del Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca y del Coro Meraki.

El jueves 18 de diciembre están previstos los conciertos de la Coral Eufonía y del Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza. Un día después actuarán el Coro Francisco Salinas y el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca junto a la Banda de Música de Villamayor.

Y finalizarán los conciertos de la Catedral Vieja el sábado 20 de diciembre con las actuaciones del Coro de Musica Antiqva y el Coro della Pietá.

El Auditorio de San Blas acogerá, el sábado 13 de diciembre, la actuación de la Coral Salmantina, a las siete de la tarde. Y el domingo 21 de diciembre finaliza el ciclo de Navidad Polifónica con las actuaciones del Coro Ars Nova, a las 12:00 horas y del Grupo Quartteto, a las siete de la tarde.

La entrada a todos estos conciertos es libre hasta completar aforo.