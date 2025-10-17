Catorce establecimientos hosteleros participan en el décimo cuarto Concurso Provincial de Tapas y Cócteles por Segovia

Un total de 14 establecimientos hosteleros participan en el décimo cuarto Concurso Provincial de Tapas y Cócteles por Segovia. El evento, organizado por la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), tendrá lugar del 17 al 27 de octubre en honor a San Frutos, patrón de la ciudad.

Durante estos días los vecinos y visitantes podrán degustar las tapas y cócteles de los establecimientos participantes que son Bar El Ojo, Restaurante El Narizotas, Bar Socorro, Burritos by Rosa Mexicano, Cervecería Cathedra, Hotel Cetina Palacio Ayala Berganza, La Central, La Taberna del Fogón, Rosa Mexicano Taquería y Restaurante La Codorniz en la capital.

Mientras, en la provincia, se podrán degustar las creaciones de la Hostería Ca, Techu, en El Espinar, en Madriguera (Riaza) el Restaurante La Pizarrera, del Mesón Austresigildo II, en San Cristóbal de Segovia y, en Madrona, en Tasca El Molino. Entre todos ellos, según informaron desde la Asociación, han elaborado un total de 12 tapas y cinco cócteles mediante el uso de productos segovianos a través de la marca agroalimentaria ‘Aliementos de Segovia’, de la Diputación Provincial.

Se trata de un evento que pretende, un año más, dinamizar el sector en fechas en las que hay menos actividad. “Año tras año se venden miles de tapas, lo que supone una repercusión muy importante para los establecimientos participantes, que además de darse a conocer, logran captar nuevos clientes”, apuntaron desde Hotuse.