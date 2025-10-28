A la caza del mejor barista de Castilla y León

Palencia acogerá el próximo lunes, 3 de noviembre, el I Campeonato Barista de Castilla y León ‘Palencia Ciudad del Café’, una cita posicionará a la ciudad como epicentro del talento cafetero en la comunidad.

Organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE) y promovido por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia, el certamen se celebrará en el Aula del Café, un espacio único en España dedicado a la formación, innovación y difusión de la cultura cafetera.

En esta primera edición, diez baristas procedentes de distintas provincias de Castilla y León competirán por el título al mejor café de la región. Los finalistas son: Juan Pablo Gallego (Ávila), Johan Alexander Heredia (Burgos), Christian Páez (León), David Barcenilla y Jessica Gimena Flores (Palencia), Iván Calvo (Salamanca), Carlos de Pablo (Segovia), Víctor Chicote (Soria), Pablo Sanz (Valladolid) y Estefanía González (Zamora).

Estos profesionales, seleccionados entre 22 inscritos, demostrarán su destreza, creatividad y pasión por el arte barista en un entorno equipado con tecnología de vanguardia.

El campeonato, que cuenta con el respaldo de empresas como Templo, Café Baqué, Président Profesional y Cafés Gometero, entre otras, refleja el creciente interés por la cultura del café en Castilla y León. Según la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, “Palencia, que concentra dos de las tres principales fábricas de café soluble de España, busca consolidarse como referente en un sector en auge, cada vez más especializado”.

Por su parte, el presidente del CETECE, Javier Labarga, destacó la importancia de este evento para “difundir la cultura cafetera, fomentar la formación y situar a Palencia como un polo de innovación”.

El certamen premiará a los tres mejores baristas con un trofeo y 600 euros para el campeón, 300 euros para el segundo clasificado y 150 euros para el tercero, además de diplomas y obsequios para todos los participantes. El programa completo está disponible en www.gastropalencia.es.