Cebreros cierra la vendimia con algo más de 800.000 kilos de una “grandísima calidad"

La DOP. Cebreros dio por concluida la vendimia 77 días después de que se cortaran los primeros racimos de albillo real allá por el 6 de agosto. En la jornada de ayer finalizó la vendimia 2025 con los últimos racimos de uva vendimiados a casi 1100 metros de altitud en Villanueva de Ávila.

Esta campaña se han superado ligeramente las previsiones de producción realizadas al comienzo de vendimia entrando en las bodegas algo más de 800.000 kilos, principalmente de garnacha, 53.000 de albillo real y en una muy pequeña proporción de las otras dos variedades admitidas, tempranillo y garnacha tintorera

En general, la producción ha sido superior en prácticamente todos los viñedos de la Denominación de Origen abulense, aunque con más intensidad en municipios de como Burgohondo, Navatalgordo o Villanueva de Ávila, entre otros, que el año pasado se vieron afectados por heladas que mermaron significativamente su producción.

Una vendimia 2025 en la que los elaboradores coinciden, según fuentes del Consejo Regulador, en la “grandísima calidad” de la uva recibida en bodega, en una añada marcada por una primavera extremadamente lluviosa y un verano cálido y sin precipitaciones.

“Los elaboradores, están extremadamente felices con la uva que ha entrado en bodega, sana, fresca y que augura una gran belleza en los vinos de la añada 2025", indicaron.

Por otra parte, denunciaron que los viñedos en la DOP Cebreros se están enfrentando a un problema que “no por repetirlo año tras año deja de ser preocupante y un gran desafío para los viticultores de la zona”.

“La fauna silvestre está destrozando viñedos completos o comiéndose una gran proporción de la producción de muchas parcelas. A los jabalíes y corzos y los pájaros con el albillo real, ahora se comienza a sumar la presencia de conejos que ya está destrozando viñedos enteros en otras zonas vitícolas importantes”, lamentaron, para asegurar que algunos viticultores se ven obligados a abandonar sus parcelas por falta de recursos, informa Ical.