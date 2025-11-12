Un centenar de voluntarios y entidades sociales compartirán experiencias en el II Encuentro de Voluntariado Provincia de Salamanca

La Diputación de Salamanca celebrará este jueves, 13 de noviembre, el II Encuentro del Voluntariado de la Provincia de Salamanca, una cita organizada por el área de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, que reunirá en la Finca Castroenríquez a representantes del Tercer Sector, asociaciones y personas voluntarias de toda la provincia para compartir experiencias y poner en valor la fuerza del voluntariado.

La jornada será inaugurada a las 10.00 horas por la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Eva Picado, y contará con la participación del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, así como del presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

La Diputación de Salamanca mantiene una colaboración activa con 68 entidades sin ánimo de lucro, a través de 81 convenios específicos en áreas como la discapacidad, la exclusión social, la inmigración, la infancia, la mujer o las personas mayores, con una inversión de 1,6 millones de euros. Esta apuesta firme por el Tercer Sector permite llegar a todos los municipios de la provincia y garantizar que la atención social sea un derecho accesible en cualquier territorio.

El II Encuentro del Voluntariado pretende ser un punto de encuentro entre las distintas realidades que conforman el tejido solidario salmantino, a través de testimonios, diálogo, actividades participativas y momentos de convivencia.

Tras la inauguración, a las 10.05 horas, se abrirá el turno de experiencias de voluntariado en la provincia de Salamanca, con la participación representantes de Aspar La Besana; del Proyecto Ranquines; el fundador del movimiento Burujú, que explicará su proyecto para “grabar bonitos recuerdos” en los niños hospitalizados; e integrantes de la Red de Voluntariado Social de Salamanca, que compartirán su trayectoria en una red que cumple ya 20 años de trabajo solidario.

A las 11.15 horas, el joven Alejandro Bartolomé expondrá su experiencia de voluntariado internacional en la República Dominicana, aportando una visión global del compromiso social.

Tras un receso, a las 12.00 horas, se celebrará una mesa de diálogo sobre el papel de la Diputación de Salamanca y el Tercer Sector, con la participación del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y del presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quienes reflexionarán sobre la importancia de las alianzas público-privadas en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

A las 12.30 horas, llegará el momento más distendido de la jornada con el espectáculo “DosCapacitados”, protagonizado por José de Luna, actor de la película Campeones, y el humorista Edu Luky, que ofrecerán una divertida y motivadora lección de vida.

El encuentro concluirá con el acto simbólico “Sembrando raíces solidarias”, una plantación de árboles en la Finca Castro Enríquez a las 13.00 horas, que simboliza la semilla de esperanza y compromiso que el voluntariado representa en la provincia.

Con esta jornada, la Diputación de Salamanca reconoce y agradece la labor de las personas voluntarias y entidades sociales que, día a día, hacen de la solidaridad una manera de vivir y contribuyen a que Salamanca sea una provincia más justa, más unida y más solidaria.