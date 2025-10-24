El Centro Cultural Miguel Delibes se llena este fin de semana de teatro con dos espectáculos de ‘Rayuela Producciones’ y ‘Katua&Galea Teatro’

Este fin de semana regresa el ciclo ‘Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena’ que se desarrolla en el Centro Cultural Miguel Delibes con 12 representaciones de artes escénicas y 12 espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre. La programación ha sido definida en estrecha colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con ARTESA.

Teatro experimental: ‘Sueño de una noche de verano’

El sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, la compañía Rayuela Producciones ofrecerá la obra teatral ‘Sueño de una noche de verano’, con dramaturgia, y dirección a cargo de Nina Reglero.

“Una noche perdida… unos personajes apasionados que, bajo el influjo de una noche mágica, enredan amores y desamores en una divertida versión que transporta el mundo de shakespeare a nuestros días. “el sueño de una noche de verano” se convierte, de esta forma, en un festín donde los deseos se cumplen de maneras que nadie hubiera podido anticipar”.

MicroEscena: ‘The Freak Cabaret Circus’

De forma previa a la obra prevista para este sábado, en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes se desarrollará un espectáculo de MicroEscena. En este caso, un espectáculo de circo contemporáneo con la que PLAYGROUND nos recordarán “la importancia de compartir y crear espacios comunes en los que sentirnos libres”.

Teatro de Títeres / Familiar: ‘La bruja Rechinadientes’

El domingo 26 de octubre a las 19:00 horas, en la Sala de Teatro Experimental la compañía Katua&Galea Teatro ofrecerá la obra de teatro de títeres ‘La bruja Rechinadientes’, creada por David Galeano y Pilar Borrego.

Obra la "Bruja Rechinadientes" Jcyl Jcyl

“Inspirada en los clásicos cuentos de brujas y en el folklore, esta producción de la compañía Katua&Galea Teatro te acerca a un mundo misterioso y lleno de peligros, en el que tres valientes hermanos desoyen las advertencias de su madre y se adentran en un bosque oscuro donde descubren una casa en la que vive una bruja. Allí los tres protagonistas tendrán que enfrentarse a sus miedos para poder escapar.”

MicroEscena: ‘La orden’

De forma previa a la obra prevista para este domingo, en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes se desarrollará un espectáculo de MicroEscena. En este caso, un espectáculo de magia con la que Oscar Escalante sorprenderá con su obra ‘La orden’, un espectáculo único de magia y terror diseñado especialmente para que los espectadores vivan una experiencia sobrenatural”.

V ciclo ‘Teatro en el Delibes. Comunidad a Escena’

‘Teatro en el Delibes. V Comunidad a Escena’ es un ciclo de teatro que reúne 12 producciones y montajes escénicos de compañías de Castilla y León. Tras las actuaciones de este fin de semana, el programa concluirá en el mes de diciembre, con los espectáculos ‘Hacia la raíz’ de Clau_Topia (13 de diciembre) e ‘Hijas de Eva’ espectáculo de danza contemporánea de Fresas con Nata (20 de diciembre).

Todos los espectáculos de artes escénicas contarán previamente con breves actuaciones de MicroEscena que se celebrarán 30 minutos antes en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes. Los siguientes participantes serán: Paula Mendoza (13 de diciembre) y el Centro de Danza Hélade (20 de diciembre).

Los espectáculos del ‘Ciclo de Teatro en el Delibes – V Comunidad a Escena’ tienen un precio de diez euros por entrada, excepto los espectáculos infantiles que son a seis euros. Además, si se asiste en grupo de diez o más personas, existe una entrada reducida a siete euros para un mismo espectáculo. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.