El CEO de Hiperbaric insta a la Universidad a que “enseñe" a los próximos profesionales a "pensar y madurar" de cara a los retos futuros

El CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, pidió al ámbito universitario que “enseñe a los futuros profesionales a pensar y a preocuparse de cómo hacer las cosas de otra manera”, y dejó claro que los centros educativos y formativos tienen que trabajar para que las personas “maduren, piensen de otra manera y sean capaces de hacer cosas diferentes”, dijo.

Hernando protagonizó hoy una nueva edición de ‘Excelentes’, un ciclo organizan Cajaviva y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), donde trasladó a los alumnos allí presentes que cuenta con un “concepto bastante distinto” al que suelen manifestar muchos empresarios, en relación a que los universitarios “no están preparados para la vida laboral”.

Apuntó a Ical que las universidades “no están para decir cómo se tienen que hacer las cosas en una empresa”, ya que son los propios negocios y la industria la que “debe de buscar la adecuación de esos talentos a las necesidades concretas”.

Aun así, reconoció que el ámbito universitario está un “poco desconectada” de la empresa, al igual que la “empresa de la universidad”, por lo que Hernando incidió en la importancia de este tipo de jornadas y ciclos con el fin de de acercar posturas, porque es “cosas de los dos estamentos", señaló.

El CEO de Hiperbaric explicó que es necesario atraer a los actuales estudiantes hacia el mundo de la empresa y, en particular, al sector industrial, los cuales tienen que tener claro que existen “oportunidades importantes” para un desarrollo profesional. Todo ello ante un “mundo cambiante”, donde las empresas “no sólo compiten por los clientes”, sino que ha entrado en juego el talento y los profesionales, apostilló.

Por su parte, el director general de Cajaviva, Ramón Sobremontes, se mostró “enormemente satisfecho” de promocionar este tipo de actuaciones de la mano de Andrés Hernando, al que consideró como un “ejemplo de empresario innovador, rupturista y disruptivo” dentro de Castilla y León. “Venimos a hacer una reflexión más intensa sobre lo que es la innovación, porque la innovación en el mundo empresarial actual es la clave y el factor estratégico para el liderazgo y la competitividad en el siglo XXI”.

Sobremontes puntualizó que, en ocasiones, existe la sensación de que la sociedad “no es muy consciente de ello”, por lo que repasó los ejes necesarios para contar con una “estructura, un tejido empresarial y una economía innovadora”.

Además, centró como esencial el hecho de “sensibilizar” a los jóvenes para que perciban el “cambio de sociedad y de economía en el que nos estamos introduciendo para que también ellos se adapten”, sentenció a Ical el director general de Cajaviva.