Cermi Castilla y León reclama la necesidad de reforzar los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad ante los 40 años de España en la Unión Europea

El CERMI Castilla y León se ha sumado a la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, 3 de diciembre, adhiriéndose al manifiesto del Movimiento CERMI elaborado bajo el lema ‘40 años de España en la Unión Europea: Sin dimensión social no hay Europa’. El texto recuerda que el próximo 1 de enero de 2026 se cumplen cuatro décadas desde la adhesión de España a la UE y destaca la influencia decisiva que este proceso ha tenido en el avance de los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias.

Antes de comenzar, el presidente del CERMI CyL, Francisco J. Sardón, ha subrayado que sin una dimensión social fuerte no hay Europa posible, tras reafirmar su convicción de que la Europa inclusiva no es solo una aspiración, sino una obligación política y moral inaplazable. “Solo será plenamente democrática si sitúa los derechos sociales en el centro, especialmente en un momento en el que persisten brechas de desigualdad y riesgos de involución en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad”.

La lectura se ha celebrado en la sede del CERMI Castilla y León a cargo de Ana Campo, de la ONCE Castilla y León; Rocío Molpeceres, de la Federación ASPACE Castilla y León; y Nacho Fadrique, de Impulsa Igualdad Castilla y León.

El texto destaca que la pertenencia de España a la Unión Europea ha supuesto un motor de progreso social, pero advierte de que la dimensión social europea atraviesa riesgos de debilitamiento en un contexto de desigualdades persistentes. Por ello, el Movimiento CERMI sostiene que debe reafirmarse como un espacio en el que los derechos humanos y la inclusión sean principios esenciales y no negociables, condición indispensable para garantizar el futuro del proyecto europeo.

También exige un refuerzo activo de los derechos, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebrará en 2026, impulsando políticas que integren plenamente sus mandatos en toda la legislación y acción pública europea y asegurando el cumplimiento de las observaciones del Comité de Naciones Unidas. A la vez, reclama la aprobación inmediata de la Directiva Horizontal de No Discriminación, considerada fundamental para garantizar una protección eficaz y coherente frente a cualquier forma de discriminación.

Asimismo, insiste en la necesidad de garantizar la accesibilidad universal como condición previa para el ejercicio efectivo de todos los derechos, eliminando las barreras que aún persisten en entornos físicos, en el transporte, en la comunicación, en el ámbito cognitivo y en las actitudes sociales. A ello se suma la petición de avanzar hacia una legislación europea que asegure un etiquetado accesible en los productos de consumo básicos, para proteger de forma adecuada a las personas con discapacidad como consumidoras.

El Movimiento CERMI plantea crear una Agencia Europea para la Accesibilidad que permita consolidar el Centro AccessibleEU, dotándolo de funciones de supervisión y cumplimiento normativo en todo el mercado único, y señala que España debería ser sede de este organismo como muestra de su compromiso con la accesibilidad.

Junto a ello, subraya la urgencia de incorporar de manera decidida la perspectiva de género en las políticas europeas de discapacidad, teniendo en cuenta la discriminación agravada que afrontan las mujeres y niñas con discapacidad, y propone la designación del Año Europeo de las Mujeres y Niñas con Discapacidad como hito de sensibilización a escala continental.

El manifiesto también se refiere al futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que debe alinearse con el mandato inclusivo de la Convención y condicionar la recepción de fondos al cumplimiento estricto de la accesibilidad universal, reforzando, además, el Fondo Social Europeo para apoyar la vida independiente, la desinstitucionalización, la asistencia personal, el empleo inclusivo y la Economía Social. También insiste en garantizar la participación real

y efectiva de las organizaciones del movimiento de la discapacidad en el diseño, ejecución y evaluación de todos los fondos europeos.

El documento concluye que los 40 años de España en la Unión Europea señalan un rumbo inequívoco: blindar lo social como elemento esencial para fortalecer la calidad democrática del proyecto europeo.

En esta jornada, el CERMI Castilla y León reitera su compromiso con una Europa que sitúe la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en el centro de todas sus políticas y decisiones.