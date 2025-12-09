"Chava Jiménez" cobra vida con una exposición en Ávila de la mano de su hermano S'hastre

Este pasado 6 de diciembre se cumplían 22 años del fallecimiento de José María Jiménez, para los aficionados del ciclismo el "Chava". Una figura legendaria en tierras abulenses cuyo legado a día de hoy se sigue recordando por su forma diferente de vivir este deporte y por esos arreones únicos en los puertos de montaña que levantaba a los aficionados de sus sillones.

Y el recuerdo de unos de los más carismáticos deportistas españoles vuelve a cobrar vida con una magna exposición que se puede ver estos días en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, creada por su hermano, el reconocido artista Juan Carlos Jiménez "S'hastre", y que ha llevado hasta la capital abulense 32 esculturas y 17 pinturas con una temática donde el bravo ciclista barrequeño es el gran protagonista.

La génesis de esta muestra surgió el pasado año cuando "S'hastre", con una dilatada carrera artística de más de 40 años en la profesión, y con relevantes reconocimientos internacionales, exponía en El Barco de Ávila. El interés por parte del Ayuntamiento de la capital por llevar hasta el Lienzo Norte esta muestra le pilló por sorpresa, pero inmediatamente se puso manos a la obra. "Es un privilegio exponer en este espacio", confiesa en declaraciones a LA RAZÓN. "Es un edificio muy especial y con mucha luz y la repuesta de los visitantes está siendo excelente". Una obra seria y moderna donde se fusiona la imagen de su hermano con sus propias ideas.

La mitad de la muestra se encuentra dedicada al Chava con cuadros y esculturas que reflejan su figura. "En muchas piezas mi hermano y mi arte compartimos protagonismo", señala el artista que señala que la exposición coincide en el tiempo con la canción de la Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A), dedicada al ciclista bajo el título "Voy subiendo como el Chava Jiménez".

S'hastre destaca que las piezas expuestas resaltan la fuerza deportiva de su hermano como su dimensión personal, y permiten un recorrido íntimo por la vida del ciclista, contada desde la sensibilidad que quien creció y vivió con el su infancia y adolescencia. Entre ellas destaca sus ataques en el Anglirú, sus inicios en la escuela de Ángel Arroyo, una contrarreloj vistiendo el maillot amarillo de líder o la pieza el "Ciclista que ganó entre la niebla".

Una obra que destacó el propio alcalde de la ciudad, José Manuel Sánchez Cabrera, que en su inauguración destacaba que el "Chava hizo que Ávila se aficionara más al ciclismo".

La muestra está teniendo mucho éxito por lo que se está barajando la posibilidad de prorrogarla en el tiempo. Y uno de los sueños de S'hastre es que pueda salir de Ávila, de manera itinerante por toda Castilla y León, por lo que espera un gesto de distintas administraciones regionales y locales por llevar el espíritu y recuerdo del Chava, que sigue muy vigente, por la comunidad. Un homenaje sincero a una figura irrepetible y de los que dejan huella.