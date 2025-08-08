Choque brutal en la N-112 en Zamora: un camión, una furgoneta y dos turismos colisionan dejando varios heridos graves y atrapado

Un violento accidente de tráfico sacudió la tarde del viernes 8 de agosto en el kilómetro 471 de la carretera N-112, en la provincia de Zamora. El siniestro, que involucró dos turismos, un camión y una furgoneta, dejó varios heridos de gravedad y obligó a desplegar un amplio dispositivo de rescate.

El servicio de emergencias 112 recibió el aviso poco después del impacto, activando de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Zamora y equipos sanitarios de Sacyl. La rápida coordinación entre los distintos cuerpos fue clave para atender a las víctimas y asegurar la zona.

Aunque aún no se ha confirmado el número total de afectados, los equipos de rescate trabajan intensamente para liberar a los atrapados y estabilizar a los heridos. La complejidad del accidente, con múltiples vehículos implicados, ha dificultado las labores de intervención.

Las autoridades han acordonado el área y han pedido a los conductores evitar el tramo afectado mientras se desarrollan las tareas de rescate y la investigación de las causas. La prioridad sigue siendo la atención médica de los heridos y la evaluación técnica del siniestro.