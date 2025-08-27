La Ciudad Mágica de Ponferrada contará con el servicio ‘Cima Integra’ para facilitar la participación de niños con discapacidad

La Ciudad Mágica de la localidad leonesa de Ponferrada contará con el servicio ‘Cima Integra’ para facilitar la participación de niños con discapacidad en los diferentes talleres y actividades que se organizan del 1 al 6 de septiembre en el Parque del Temple.

El servicio ofrece orientación y acompañamiento a los talleres, de forma que los jóvenes, tutores o asociaciones pueden solicitar apoyo para no esperar colas y recibir ayuda especifica de un voluntario.

Las familias interesadas podrán solicitar el apoyo directamente en la carpa de ‘Cima Integra’, situada junto al punto de información del recinto. El servicio estará disponible de 17 a 20 horas el 1 de septiembre, de 11 a 14 y de 17 a 20 del 2 al 5 y de 11 a 13 el día 6.

La concejal de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, agradeció este miércoles la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada, de la Asociación de personas con discapacidad física del Bierzo y de las 19 personas voluntarias que reciben una formación específica para entender las necesidades de cada niño y ayudarles a adaptarse y disfrutar de todas las actividades organizadas.