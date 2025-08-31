Clausurada la VII edición del Curso Internacional de Órgano de Santa Marina del Rey (León) con el concierto de alumnos

La iglesia de Santa Marina del Rey (León) acogió el concierto de clausura de la VII edición del Curso Internacional de Órgano, con una actuación a cargo de los alumnos, acompañados por el director del curso, Miguel Ángel Viñuela.

En la actuación participaron Nicolás Poves Álvarez, Juanjo González Pascual y Matilde Marta Prieto Arracó, mientras que el alumno Álvaro Poves Álvarez, encandiló al público con su dominio del instrumento, interpretando varias de las obras de los grandes maestros del Siglo de Oro del órgano ibérico.

Los asistentes pudieron disfrutar de piezas como ‘Tiento LII de primer tono’ y ‘Tiento XXIV de séptimo tono’ de Correa de Arauxo, el ‘Praeludium BWV 939’ de Bach, el himno ‘Te lucis ante Terminium’ y ‘Pavana con su glosa’ de Antonio de Cabezón, ‘Medio registro alto de primer tono’ de Francisco de Peraza, ‘Pange lingua de Aguilera de Herediao ’Corriente italiana' de Cabanielles.

El alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, entregó los diplomas a los alumnos del curso y agradeció la labor de Miguel Ángel Viñuela Solla, director del proyecto, y del párroco de la villa, Ramiro Fernández Miranda, por su interés y por todas las facilidades que brindó para la realización de esta iniciativa.

Este curso comenzó el pasado lunes con el concierto inaugural de la mano de la música mestiza de la mezzosoprano e instrumentista colombo-española, Ana María Fonseca Núñez, un diálogo musical entre el órgano ibérico y el repertorio hispanoamericano, entre el barroco jesuita y las tradiciones populares.

El órgano ibérico de Santa Marina del Rey fue tocado en ediciones anteriores por organistas reconocidos como Montserrat Torrent i Serra, Andrés Cea, Juan de la Rubia, Diego Ares o Loreto Fernández Imaz y desde la organización del curso esperan que sigan pasando muchos más, informa Ical.