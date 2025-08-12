La Cofradía de Cacabelos, Medalla de Oro de la Semana Santa de Castilla y León

La Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos ha sido distinguida con la Medalla de Oro de la Semana Santa de Castilla y León, el máximo galardón institucional que conceden las Cortes autonómicas, acompañado de un diploma acreditativo.

El reconocimiento, acordado por la Mesa de las Cortes, se enmarca en la condecoración general otorgada a la Semana Santa de Castilla y León por su “incalculable valor cultural, espiritual y patrimonial”.

El diploma, firmado por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán Fernández, certifica la distinción a la cofradía cacabelense, que mantiene viva desde 1697 una de las tradiciones más arraigadas de la villa del Cúa.

Desde la Cofradía han expresado su agradecimiento por el galardón, que consideran "un impulso para seguir trabajando y engrandeciendo esta manifestación religiosa y cultural"