Las colosales y únicas pinturas románicas en una coqueta ermita que te dejarán sin palabras

España cuenta con un amplio catálogo de bienes patrimoniales, imposibles de visitar todos ellos, y algunos sorprenden por su encanto y por las sorpresas que nos deparan. Ya por fuera son curiosas pero en sus interiores hay sorpresas que no noes esperamos. Y tal como destaca "Castilla y León Románica", existen "edificios que por fuera pasan desapercibidos, pero que albergan auténticos tesoros en su interior..."

Y es el caso de la ermita que nos ocupa. Estamos hablando de un templo religioso que se encuentra en la localidad de Perazancas, al norte de la provincia de Palencia. La ermita de San Pelayo es un ejemplo de arquitectura románica lombarda aunque también aparecen elementos mozárabes y jaqueses.

Ermita de San Pelayo Palencia Turismo

Sus orígenes nos trasladan hasta el siglo XI. Todo parece indicar que la actual construcción se erigió sobre una edificación anterior de origen prerrománico. Una inscripción empotrada en el interior del muro norte nos informa que en tiempos del rey leonés Alfonso VI, un abad de nombre Pelayo mandaba levantar en el año 1076 y en honor de su santo homónimo la actual iglesia. Un documento fechado en 1186 confirma la fundación de un monasterio en Perazancas, cenobio que sería donado por el rey Alfonso VIII al vecino monasterio femenino de San Andrés del Arroyo.

La ermita se halla aislada y alejada del núcleo urbano, y cuenta con una sola nave de planta rectangular que remata en un ábside semicircular con bóveda de cuarto de esfera. Podemos decir sin lugar a dudas que estamos ante un edificio catalogado del primer románico en tierras castellanas en el que se pueden rastrear la influencia de las corrientes románicas catalano-aragonesas.

Pinturas en las ermita de San Pelayo Palencia Turismo

Pero lo más destacable son el conjunto de pinturas murales que se pueden ver en su interior y que constituyen una de las muestras más relevantes de pinturas románicas de toda España. Colores básicos como el rojo, el blanco, el verde, el amarillo y el negro dan forma a las figuras que aparecen, como una Maiestas Domini y un cortejo de querubines, con lo que se intuye un tetraformos. En la zona de hemiciclo abisal se encuentran varios santos y apóstoles, identificados todos ellos con una leyenda.

Y también se pueden ver escenas típicas del calendario agrícola, que aluden a los trabajos y a los meses, siguiendo la ordenación de la vieja liturgia hispana. Existen muchas teorías sobre estas pinturas, desde su influencia francesa, y con fechas que van desde principios del siglo XII hasta el XIII.

Sin lugar a duda un verdadero tesoro en el norte de Palencia que se puede visitar de manera gratuita de 10 hasta las 18 horas todos los días. Imprescindible.