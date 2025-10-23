El comercio electrónico de León factura más de 500 millones de euros y genera 500 empleos directos y 1.000 indirectos

El comercio electrónico de la provincia genera una facturación de más de 500 millones de euros, con un crecimiento del 20 por ciento respecto al año anterior, al tiempo que genera unos 500 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. Además, las empresas de e-commerce crecieron en un diez por ciento sobre las del año pasado.

Así lo señaló el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, Héctor Rubio, durante la inauguración de la cuarta edición del E-commerce Tour León, organizado por Alece y la Cámara de Comercio e Industria de León, para “poner en valor el un sector que no riñe con comercio tradicional, sino que cada vez se fusiona más”.

En este sentido, Rubio trasladó que “muchos de los proyectos puros de e-commerce nacidos en León hace varios años hoy en día tienen presencia en la ciudad con tiendas físicas”, ya que “la clave del éxito está en saber unir lo bueno del mundo tradicional con lo bueno del mundo online”. Además, quiso puntualizar que “no todo es Amazon, Aliexpress o las grandes plataformas”, sino que detrás de ellas están comercios locales que venden en ellas y que suponen “un tejido empresarial importante para la provincia”. Esto ha hecho que León sea “bastante relevante” dentro del panorama nacional del e-commerce, algo que “no se puede decir de muchos sectores”.

El E-commerce Tour León cuenta este jueves con la asistencia de más de 300 personas, que escucharán de primera mano, a través de charlas y entrevistas cortas, “experiencias de éxito”. En su cuarta edición también abordará la Inteligencia Artificial y cómo “las entidades financieras participan en medios de pago con inteligencia artificial”.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Vega, afirmó que “León es un nicho de de e-commerce”, pero, al mismo tiempo, resaltó que “mucha empresa que vende por internet, está volviendo a la a la tienda física”, lo que quiere decir que “no son incompatibles”. Por ello, abogó por “luchar por la compatibilidad del comercio tradicional con el online”, ya que “si perdemos el comercio presencial y de calle”, la ciudad “se convertiría en un desierto” y eso supondría “una catástrofe”.

Preocupación por el tejido

También asistió a la inauguración del IV E-commerce Tour de León el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, quien apuntó que el comercio online de la ciudad experimenta “crecimientos exponenciales de usuarios y de facturación”, ya que “cada vez son más los comercio de proximidad que se incorporan a la venta electrónica”.

En esta línea, Diez mostró su “preocupación” por “el mantenimiento del tejido”, ya que, para la ciudad, “el pequeño comercio es algo básico y esencial”, al suponer “el sustento de muchas familias, de una gran parte de la economía y de la ciudad”.

Por ello, aseguró que el Ayuntamiento trabaja y colabora tanto con la Cámara de Comercio como con Alece “en ayudar y colaborar en la modernización, la digitalización y la puesta en valor para el comercio electrónico del comercio” para que el comercio tradicional “aguante, resista y sepa adaptarse a los cambios”.

En esa apuesta, aludió a iniciativas financiadas con fondos europeos, como el Market Place que confió en que “en muy poco tiempo esté en funcionamiento”, que buscan “facilitar, dar proximidad al comercio respecto a la ejecución del comercio electrónico y obtener un beneficio general y global para todos”.

Tres millones en 400 proyectos

Finalmente, la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, puso de relieve la apuesta de la Junta de Castilla y León por “los autónomos y las pymes”, pero resaltó la “necesidad” de que el comercio tradicional “se modernice y se digitalice para salir al exterior y para tener más consumidores”.

Por este motivo, el Gobierno autonómico ha invertido entre el pasado año y lo que va del actual tres millones de euros en casi 400 proyectos de digitalización y modernización del pequeño comercio, de los que cerca de 900.000 euros se destinaron a empresas artesanas.

El consumo responsable pasa por el comercio de proximidad, pero este tiene que estar digitalizado y ser moderno, porque los hábitos de consumo han cambiado y jornadas como la de hoy, que hablan de casos de éxito, de empresas locales, empresas con tienda física que venden más por estar digitalizados y por tener plataformas, sirven para darnos cuenta de que nuestro comercio local tiene que modernizarse y digitalizarse”, añadió.