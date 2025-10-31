El Complejo Asistencial de Ávila aplica con éxito una innovación en materia cardíaca

El hospital Nuestra Señora de Sonsoles, perteneciente al Complejo Asistencial de Ávila, ha aplicado una innovación relacionada con la estimulación cardíaca que ha consistido en la puesta en marcha del primer implante del cable Solia CSP en Castilla y León.

La operación se ha saldado "con éxito", según ha informado en nota de prensa la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, que destaca el hecho de que suponga "una innovación médica que marca un antes y un después en el tratamiento de pacientes con estimulación cardíaca".

La intervención ha sido realizada por el equipo de Cardiología del centro hospitalario, que destaca "la importancia de contar con tecnología de última generación para ofrecer a los pacientes tratamientos más eficaces y personalizados".

Este nuevo cable está diseñado específicamente para estimular el sistema de conducción del corazón, combinando "dos ventajas clave": la seguridad de una hélice fija y la precisión de un cable guiado por estilete. Además, cuenta con la hélice más larga del mercado y una parte distal reforzada, lo que "mejora su estabilidad y durabilidad".