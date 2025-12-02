Las conexiones de hidrógeno verde que conectan Zamora con Portugal, una prioridad para Europa

La Comisión Europea ha calificado como proyecto común prioritario las conexiones de hidrógeno verde que conectan Zamora con Portugal, y Asturias con la ciudad de Huelva, atravesando el territorio de Castilla y León, como la ciudad de León o la misma Zamora, donde se encuentran las dos infraestructuras.

Los dos proyectos seleccionados, que se prevé que entren en funcionamiento en 2030, podrán solicitar financiación de la Unión Europea a través del mecanismo Conectar Europa y se beneficiarán de procesos acelerados de concesión de permisos y reglamentación para una ejecución y entrega rápidas.

Este proyecto no solo conectará de norte a sur Castilla y León y España, o Castilla y León con Portugal, sino todo el territorio castellanoleonés y español con el resto del continente europeo.

Así, estará conectado con el Barmar, la gran infraestructura que pretende conectar Barcelona con Marsella, desde donde la infraestructura viajará hasta el norte del territorio de la Unión Europea. Además de por el norte de España, también reseguirá el corredor mediterráneo, de Barcelona hasta Murcia.Según un comunicado emitido por la Comisión Europea, estos proyectos “reforzarán la conectividad energética en todo el continente, acercándose a la finalización de la Unión de la Energía”.

“Al permitir interconexiones vitales en toda la Unión Europea y con los países vecinos, estos proyectos pueden desempeñar un papel estratégico en el aumento de la competitividad de la UE, la descarbonización y la mejora de la seguridad energética y la independencia de Europa”, dice el escrito, recogido por Ical.

Juntamente con las dos infraestructuras que se encuentran en parte en territorio castellanoleonés, Bruselas incluyó como proyectos prioritarios y claves para la transición energética del continente 235 infraestructuras. De ellas, 113 son redes eléctricas, marítimas e inteligentes que considera que son esenciales para integrar la creciente cuota de energías renovables, 100 de hidrógeno y electrolizadores que quieren contribuir en la integración y descarbonización del sistema energético de la UE, 17 proyectos de infraestructura de transporte de carbono que impulsarán el desarrollo del mercado de captura y almacenamiento de carbono, y tres proyectos de redes de gas inteligentes para digitalizar y modernizar la red de gas natural.

Según un estudio reciente de la Comisión Europea, las necesidades de inversión en infraestructuras energéticas europeas (redes de electricidad, hidrógeno y CO2) se acercarán a 1,5 billones de euros entre 2024 y 2040. Esta línea de proyectos y los volúmenes de inversión previstos correspondientes contribuirán a satisfacer las necesidades identificadas para 2040 en materia de energía.

“Estos proyectos son más que proyectos de infraestructura transfronterizos, son el salvavidas de nuestra Unión de la Energía. Potencian nuestro sistema energético de la UE unificando los puntos fuertes de veintisiete sistemas complementarios, allanando el camino para una Europa en la que la energía ecológica, competitiva y segura no sea solo una promesa, sino una realidad común”, apunta en el comunicado la vicepresidenta y titular de Transición Limpia de la Comisión Europea, Teresa Ribera.