El Consejo Asesor de CaixaBank en Castilla y León analiza cierre de 2025 y define las prioridades para 2026

El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León analizó el cierre de 2025 y definió las prioridades para 2026 en una reunión celebrada hoy en la Casa del Cordón, sede de la dirección territorial de CaixaBank en Castilla y León, en un encuentro que contó con la presencia del director de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank, José Ramón Díaz Guijarro; del director comercial de empresas de CaixaBank en Castilla y León, José Portela; del director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, y del resto de los miembros del Consejo.

Durante la reunión, se presentó un avance del cierre de CaixaBank en Castilla y León en 2025, con una valoración de la evolución de la actividad en la Comunidad y de los principales indicadores financieros y sociales. Asimismo, se compartieron las previsiones de cierre del ejercicio, que apuntan a un comportamiento sólido en el territorio. A partir de este análisis, el Consejo definió las prioridades para 2026, centradas en acompañar al tejido empresarial y social de la región, reforzar la cercanía con los clientes y anticipar los retos económicos del próximo año.

Los miembros de este órgano consultivo son personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad castellano y leonesa que asesoran e informan a la entidad financiera sobre aquellas cuestiones que afecten a su situación económica, a las perspectivas de desarrollo o las oportunidades que puedan proyectarse en la zona.

En concreto, los miembros del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León son el presidente y consejero delegado del Grupo Pascual, Tomás Pascual; el consejero delegado del Grupo Ureta, Fernando Andrés; la presidenta del Grupo Nicolás Correa, Bibiana Nicolás Correa; el director general de Casple, Miguel Ángel Benavente; y el consejero asesor del Grupo Antolín, José Manuel Temiño.

También el presidente de Tuero Medioambiente y vicepresidente de Iberdrola, Juan Manuel González Serna; la consejera delegada del Grupo Prosol, Rocío Hervella; el presidente del Gutinver, Gerardo Gutiérrez; la presidenta de la Fundación Asti, Verónica Pascual; la directora general de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; el presidente de Octaviano Palomo, Pedro Palomo; el director general de Alma de Carrovejas, Pedro Ruiz; y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.