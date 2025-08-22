Controlado un incendio declarado a pocos metros de Morasverdes (Salamanca) que movilizó a más de una decena de medios

Un incendio forestal declarado en la tarde de este viernes a apenas 50 metros del núcleo urbano de Morasverdes (Salamanca) quedó controlado tras la intervención de un amplio dispositivo de extinción y la colaboración de los propios vecinos de la localidad.

El fuego se originó a las 15.40 horas y obligó a desplegar a más de una decena de medios, entre ellos dos cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, dos helicópteros y dos brigadas helitransportadas (ELIF), además de agentes medioambientales. La rápida intervención permitió frenar el avance de las llamas y evitar que alcanzaran zonas de mayor valor forestal o el propio casco urbano.

El incendio provocó una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros, y aunque aún se encuentra en perimetración, se ha confirmado que algunas huertas resultaron afectadas. Los vecinos colaboraron en las labores de primera respuesta, ayudando a controlar el frente más próximo al pueblo hasta la llegada de los medios aéreos y terrestres. Las causas del fuego permanecen en investigación.