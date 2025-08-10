Corredor Atlántico, el gran desafío que comparten Castilla y León y Asturias

Un año más, la provincia de León ha sido protagonista en la Feria Internacional de Muestras de Asturias celebrada en Gijón.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, participaban este domingo junto al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el de la Diputación de León, Gerardo Álvarez-Courel, y empresarios leoneses, en la 68 edición de este encuentro económico y social que ha reforzado los lazos entre ambas comunidades así como la unidad en torno a algunas cuestiones que afectan a estos dos territorios, como la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación o el Corredor Atlántico.

Sobre esto último, Suárez-Quiñones aseguraba que se trata de un reto común y reivindicaba su desarrollo inmediato. «El Gobierno no de debe dejar pasar el tren del progreso del transporte de mercancías que supone este Corredor», decía, mientras afirmaba que van a seguir insistiendo en este proyecto de «vital» importancia para la comunidad.

Además, el consejero recordaba que la Junta se ha sumado financiando la electrificación del ramal que une el polígono de Villadangos del Páramo con el puerto de Gijón, y que este año se ha abierto la carretera que une el puerto de la Farrapona con Somiedo y Babia. También hacía referencia y especial hincapié en el proyecto de construcción de una carretera en el puerto de Pinos para la comunicación con Asturias.

«Queremos romper fronteras y abrir puertas por la unión de las dos estaciones de esquí», apuntaba Leticia García, por su parte, defendía la labor de las cámaras de comercio. «Son puente que unen personas, ideas y proyectos», decía, al tiempo que valoraba su protección a pymes y autónomos así como para dinamizar la economía y la creación de empleo.

Discurso electoral de Pollán

Finalmente, Álvarez-Courel destacaba la colaboración social, cultural e institucional entre León y Asturias, mientras que Carlos Pollán, en una intervención más política y electoral por la cercanía de las elecciones autonómicas en las que podría ser el candidato por Vox, llamaba a los leoneses a abandonar el «discurso pesimista» sobre la provincia así como a apostar por su prosperidad.

Además, ponía en entredicho al Estado de las Autonomías al asegurar que es la causa principal de los males que aquejan a leoneses y al resto de españoles "al multiplicarse por diecisiete las infraestructuras administrativas».