Cuatro empresas de Castilla y León, Hotta, DareMapp, Remolonas y Grasp, entran en el Top 101 Spain Up Nation 2025

La segunda edición de los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation, una iniciativa promovida por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR), de la que forma parte el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL), y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) reconoció a cuatro empresas de Castilla y León por su carácter innovador, su viabilidad y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos galardones buscan identificar, visibilizar y apoyar desde el sector público el crecimiento empresarial de reciente trayectoria en España.

La Junta destacó que, a través del ICECyL, participó “activamente” en esta iniciativa y fue la entidad encargada de evaluar las candidaturas de la Comunidad que optaron a formar parte del listado de las 101 mejores empresas a nivel nacional. De las cuatro seleccionadas este año, dos han pasado por la aceleradora pública Wolaria, concretamente Hotta y DareMapp.

Las empresas premiadas son Hotta, DareMapp, Remolonas y Grasp. Hotta, con sede en Soria, es una empresa de tecnología energética que utiliza el calor generado por servidores informáticos para producir calefacción y agua caliente de manera eficiente y sin emisiones. La compañía combina hardware propio, inteligencia artificial y soluciones energéticas avanzadas.

Por su parte, DareMapp, con sede en Salamanca, ofrece una aplicación de turismo que permite visitar ciudades al ritmo del usuario, ofreciendo rutas guiadas interactivas creadas por expertos locales con apoyo de Inteligencia Artificial. Actualmente, está presente en 25 países, con miles de usuarios de más de 60 nacionalidades.

Las otras dos empresas galardonadas evidencian la diversificación y el apoyo estratégico de la Junta a través de distintas líneas. Remolonas es una tecnológica alimentaria de triple impacto de Valladolid que desarrolla una cadena de suministro tecnológica para alimentos de baja rotación y excedentes, ayudando a los productores a monetizar inventario lento y reduciendo el desperdicio alimentario. Esta compañía ha contado con subvenciones de innovación de ICECyL.

Por último, Grasp desarrolla soluciones para misiones espaciales de Observación de la Tierra, enfocadas en aplicaciones medioambientales y de cambio climático. La empresa trabaja con agencias espaciales como la ESA y la NASA, y se ha instalado recientemente en la Comunidad tras su participación en el programa ESA BIC.

En la edición anterior, cuatro empresas de Castilla y León, todas ellas aceleradas por el programa Wolaria, fueron distinguidas con este galardón: Agerpix (dedicada a la agricultura de precisión) Quevana (aproducción de quesosveganos a partir de anacardos), Aquacorp (plataforma de IA para el control y alerta temprana de la calidad del agua) e Invicsa Airtech (soluciones innovadoras basadas en drones, conectividad e inteligencia artificial). Este reconocimiento reafirma el compromiso de la Junta con el impulso al emprendimiento innovador como motor de desarrollo económico y social en la Comunidad.

La gala de entrega de la II edición de los Reconocimientos TOP 101 Spain Up Nation se celebrará el próximo 12 de noviembre de 2025 en el Teatro Romea de Murcia. En este evento se reunirá el talento emprendedor, inversores, y representantes institucionales para celebrar la innovación y el potencial de crecimiento de estas empresas. Las 101 empresas seleccionadas recibirán su reconocimiento durante la gala.