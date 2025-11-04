Castilla y León suma 2.545 parados en octubre, aunque gana 4.016 afiliados

Castilla y León cerró octubre con 2.545 parados más que en setiembre, la mayor subida autonómica de la mano del sector servicios, que deja en 100.568 los desempleados en esa comunidad, en la que el empleo avanzó con 4.016 afiliados más ese mes, hasta los 1.003.144 cotizantes a la Seguridad Social.

Según los datos publicados este martes por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España el empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas (0,91%) superando los 2,44 millones.

El paro registrado en octubre subió en las 17 comunidades, lideradas en cifras absolutas por Castilla y León, con esos 2.545, Andalucía 2.535 y Cataluña 2.423, con los 295 y 301 parados de La Rioja y Galicia como menores incrementos.

En dato relativo, el paro subió un 2,6 por ciento en octubre en Castilla y León respecto al mes anterior, el tercer mayor incremento tras el 6,26 de Baleares y el 2,77 de Asturias; y respecto a hace un año la comunidad tiene 4.823 parados menos, con un recorte del 4,58 por ciento, inferior al -6,08 nacional.

En afiliados, Castilla y León cerró octubre con esos 4.016 más que en setiembre, y 14.033 más que el mismo mes del 2024, el 1,42 por ciento de mejora, también por debajo del 2,38 de repunte nacional.

Todas las provincias de Castilla y León sumaron afiliados en octubre respecto a setiembre salvo León y Zamora, con -89 y -373 cotizantes menos, respectivamente.

El paro subió en todas las provincias de la Comunidad, más en Burgos y Segovia, con incrementos del 4 por ciento, y menos en León, Salamanca y Zamora, por debajo del 1,8 por ciento.

Y subió especialmente en el sector servicios, que anotó 2.014 parados más, con 461 en Agricultura y 178 en Industria; con caídas en la Construcción, con 35 parados menos; y en el colectivo de sin empleo anterior, con -73.